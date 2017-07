Uiara Leigo faz show pela diversidade no Parque das Ruínas, no Rio

Fluminense de nascimento e mineira de coração, a cantora e compositora Uiara Leigo faz seu primeiro show na capital carioca no próximo dia 23 de julho, no Parque das Ruínas. Com a bagagem cheia de projetos contra a homofobia, a transfobia, o racismo e a intolerância religiosa, Uiara levará para o parque de Santa Teresa um repertório variado, de MBP e samba, potente, que mescla composições autorais e de artistas tarimbados da MPB. O carro-chefe do show é a música Basta, cujo clipe lançado no início deste ano já soma mais de 40 mil views nas redes sociais.

Basta é a sexta faixa do CD Meu Canto é Segredo, segundo trabalho autoral da cantora. Basta é um grito destemido contra a intolerância, a favor da diversidade e do amor. Para gravar o clipe, Uiara lançou mão de um financiamento coletivo. Basta foi gravado em Juiz de Fora (MG), onde a compositora vive há 14 anos. A direção é assinada por Chris Magalhães (Primeiro Plano).

Cantora e compositora apresenta o show no Parque das Ruínas, no dia 23, a partir das 16h

Da música nasceu, ainda, o Projeto Basta!, de ocupação de espaço públicos contra a homofobia e a intolerância. A ideia é reunir artistas das mais variadas vertentes, seja música, literatura ou dança, que tenham em comum apenas a temática pela diversidade. Em Juiz de Fora, a iniciativa já rendeu três edições. Atualmente, Uiara divide sua agenda entre shows, o projeto e a Enfermagem.

Uiara se apresenta a partir das 16h e a entrada para o show é gratuita. O Parque das Ruínas fica na Rua Murtinho Nobre, 169 - Santa Teresa, no Rio de Janeiro.

Biografia

De sensibilidade e talento latentes, Uiara Leigo nasceu em Macaé (RJ). A vocação para a música começou ainda na infância. “Uma das primeiras palavras que falei foi 'nicrofone'; nem sabia falar direito o nome de um grande companheiro da vida adulta”, brinca a cantora, hoje com 34 anos.

Na adolescência, participou de grupos jovens de coral. Foi quando aprendeu os primeiros acordes no violão. “Mas eu só tive coragem de pisar no palco pela primeira vez no início da minha idade adulta, porque sempre fui muito tímida. Mas a música foi mais forte e, finalmente, eu estava lá, entregue à minha proposta de vida”.

Com apenas sete anos de carreira profissional, Uiara Leigo já firmou seu espaço no cenário artístico da Zona da Mata Mineira. Agora, é ganhar o mundo. Além do talento, o currículo é potente: dois CDs - Pedra Bruta(independente, de 2010) e Meu Canto É Segredo (profissional, de 2015); mais de 300 apresentações entre bares, casas de shows e teatros; participação especial no show do mineiro Emmerson Nogueira (em 2015). Uiara também já participou de diversos festivais, como 1º Festival da Canção de Macaé, 45º Festival Nacional da Canção - Fenac, Festival da Canção de Mogi das Cruzes (SP), Festival Expressão Livre de Monte Sião (MG) e o 4º Terreiradas Culturais de Fortaleza (CE). Encerram a lista: Projeto Aberto do Museu MGerdau, em Belo Horizonte (MG), e a gravação da websérie Na Faixa, da revista eletrônica Avenida Independência, em Juiz de Fora.

Sobre Meu Canto É Segredo

Ao explorar a rica fonte da musicalidade brasileira, Meu Canto é Segredo vem propor um universo de criação sem regras, sem rótulos. Traz um fruto criativo acessível, de comunicação imediata que dá o tom contemporâneo ao disco, mantendo, porém, seu fio entrelaçado ao passado pelas influências da MPB Tropicalista.

Sua arte, traduzida em versos íntimos, transportam o público para seu universo afetuoso e rebelde, delicado e visceral, belo e corajoso, com a capacidade de comunicar sua poesia complexa e profunda num ambiente popular. Com participação do produtor musical Hérmanes Abreu, a dupla criou a sonoridade única do disco, fazendo a música expandir seu significado. “O Hérmanes tem a sensibilidade do instrumental e a classe do Jazz, que fez a diferença no som. E é um visionário!”, finaliza a cantora.

