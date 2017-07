The Baggios, Posada e o Clã e Medulla celebram Dia Mundial do Rock no Imperator

Para celebrar o Dia Mundial do Rock, 13 de julho, o Imperator receberá nesta data a vibração do Medulla, o experimentalismo de Posada e o Clã e o blues da dupla The Baggios.

Desde 2015 o Rio Novo Rock comemora o Dia Mundial do Rock, nomes como Autoramas, Beach Combers e Far from Alaska e Facção Caipira já passaram o 13 de julho no palco do Méier.

O Medulla, formado por uma mistura de paulistas e pernambucanos, tem dois álbuns lançados, e busca explorar novos territórios sonoros. Trap, jazz, hip hop, hardcoree folk são alguns dos elementos que recheiam o som da banda.

O carioca Carlos Posada, que lançou seu primeiro álbum em 2013, é o responsável por juntar O Clã ao seu redor. O som hipnótico do grupo explora texturas e levezas numa viagem instigante. O segundo CD da banda deve sair ainda esse ano.

Criada em 2004 em São Cristóvão (SE), a banda The Baggios é uma das mais inventivas da atualidade, pelo blues rock cheio de personalidade. Tem colecionado elogios por suas apresentações viscerais e originalidade em seus álbuns, que trazem timbres clássicos e mesclam muito bem riffs blueseiros com o peso do rock setentista e a música brasileira.

Nos intervalos a música boa rola com a DJ Priscila Dau, que já tocou e foi residente de diversas casas e festas, sendo atualmente DJ residente e co-produtora de uma das festas mais icônicas do underground do Rio, a Teto Preto. Ela também está em ação na cena do burlesco brasileiro.

As projeções em vídeo ficarão a cargo do VJ Miguel Bandeira, que entre o Brasil e Holanda, com seu Live Mapping, vem iluminando palco, pistas, ruas e favelas para nomes de peso como o Festival Rio Sound System, Daniela Mercury, Olodum, Afromandingas, Samba da Maré, Riomapping Festival etc.

A Feira Rock também estará presente, com camisas, discos e outros produtos do gênero.

Serviço: Dia Mundial do Rock com Medulla, The Baggios e Posada e o Clã

+ DJ Priscila Dau + VJ Miguel Bandeira

Data: 13 de julho, quinta, às 20h

Local: Imperator (Centro Cultural João Nogueira) - Rua Dias da Cruz, 170 – Méier

Ingressos: https://www.ingressorapido.com.br/venda/?id=230#!/tickets

Classificação indicativa: 16 anos

Mais informações: 2597-3897 ou www.imperator.art.br