Sorrentino gravará filme sobre Berlusconi em Amatrice

Amatrice, a cidade que há quase um ano foi devastada por um terremoto que atingiu boa parte da região central da Itália, se transformou no set de gravações do filme que o cineasta italiano Paolo Sorrentino irá dirigir sobre o ex-primeiro-ministro Silvio Berlusconi.

A decisão do cineasta criou polêmicas entre os habitantes do pequeno município, que lentamente e entre inúmeras dificuldades, está sendo reconstruindo após os tremores, nos quais 239 vidas foram perdidas.

"Não podíamos imaginar que a decisão poderia ferir alguns dos habitantes. Um deles escreveu uma carta para Paolo, quem irá respondê-la com o maior dos respeitos", afirmou o produtor do filme, Nicola Giuliano, ao jornal "La Repubblica".

Enquanto outros moradores de Amatrice não tiveram muitos problemas com a Ideia do longa ser gravado em parte nos escombros da cidade e decidiram até trabalhar como voluntários. As cenas, que serão rodadas entre os dias 5 e 7 deste mês, serão limitadas apenas ao interior da Igreja de São Francisco, uma das joias de Amatrice.

"A igreja representa nossa memória, é uma obra de arte, espero que o filme se transforme em um testemunho sobre o que resta hoje de São Francisco e o que ela se tornará no futuro", afirmou o prefeito de Amatrice, Sergio Pirozzi, que deu a permissão para as filmagens.

O filme, cujo nome é "Loro" ("Eles"), tem como tema central a vida pessoal e política, com todas as polêmicas, de Berlusconi, que será interpretado pelo ator italiano Toni Servillo, o favorito de Sorrentino que já participou de vários longas do cineasta, como "A Grande Beleza", que venceu o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro de 2014.

"Berlusconi é um arquétipo de 'italianidade' e através dele posso falar dos italianos", disse Sorrentino ao explicar porque quis fazer um filme sobre o ex-premier.