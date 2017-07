Retirada de ingressos para o Rock in Rio em ponto físico começa nesta segunda

A organização do Rock in Rio informou que, a partir desta segunda-feira (3), quem comprou ingressos para e optou por retirada em ponto físico já pode começar a buscá-los. O local para retirada será a estação de metrô Carioca. O resgate das pulseiras deve ser feito de segunda a sexta, das 11h às 19h, e aos sábados, entre 9h e 14h. O período para a retirada neste local vai até o dia 14 de setembro.

O festiva oferece uma ferramenta de agendamento online, que já está disponível. "Para agilizar, recomendamos que todos realizem o agendamento de horário para retirar os ingressos. O processo é simples e basta acessar o histórico de compras na Ingresso.com para agendar a retirada do pedido", explica Juliana Ribeiro, gerente de Ticketing do Rock in Rio.

De acordo com Juliana, ainda que não será possível a retirada parcial dos ingressos. "Todas as pulseiras atreladas à compra serão entregues no ato da retirada do pedido", reforça.

A retirada exige os seguintes documentos: voucher de agendamento; documento de identidade com foto; cartão de crédito utilizado na compra (na impossibilidade de apresentação do cartão físico, levar uma cópia do cartão ou da fatura); e documento de comprovação da meia-entrada.

A partir do dia 15 de setembro, data de início do festival, a retirada passa a ser feita apenas na bilheteria oficial do evento, na Cidade do Rock. O horário de funcionamento será das 10h às 22h. Nos dias intermediários (18, 19 e 20 de setembro), não haverá entregas no Metrô e a bilheteria da Cidade do Rock estará aberta das 11h às 19h.

O Rock in Rio destaca cuidados que devem ser tomados com a pulseira / ingresso:

Mantenha em local seguro

Em caso de perda, furto e/ou roubo, não haverá reembolso ou reposição

Não coloque no braço antes da data do evento

A pulseira possui um fecho inviolável

Uma vez colocada, não é possível retirar do pulso sem danificá-la

Não corte as pontas da pulseira

É obrigatório o uso da pulseira dentro da Cidade do Rock, durante todo o evento