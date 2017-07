Imprensa dos EUA volta atrás e diz que Pete Frates não morreu

Após a imprensa dos Estados Unidos anunciar a morte de Pete Frates, criador do desafio do balde de gelo, a informação foi desmentida pelo próprio norte-americano nesta segunda-feira (3).

Em sua conta no Twitter, Frates publicou um vídeo negando sua morte e escreveu: "Como diz meu amigo Ed". Na gravação, ele aparece ouvindo a música "Alive" ("Vivo", em português"), do Pearl Jam.

Com 32 anos, Frates sofre de Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), uma doença rara que causa a degeneração do sistema nervoso até levar o paciente à morte.

Antes de descobrir a doença, Frates jogava beisebol no Lexington Blue Sox, em Boston. Na época, o norte-americano percebeu que havia algo errado com seu corpo após receber uma bolada no pulso. A doença foi descoberta em 2012.

Dois anos depois, o jogador de golfe Chris Kennedy desafiou uma prima cujo marido sofria de ELA a jogar sobre o corpo um balde de gelo em troca de uma doação. Frates ficou sabendo do vídeo pelas redes sociais e enxergou naquilo uma forma de impulsionar as pesquisas sobre a cura da doença. Desde então, ele e outras pessoas ligadas à causa passaram a divulgar o desafio no qual as pessoas teriam que doar dinheiro para estudos sobre a enfermidade ou tomar um banho de gelo. A campanha se tornou viral após Mark Zuckerber, criador do Facebook, divulgar o vídeo. Diversas personalidades do mundo inteiro participaram da iniciativa e tomaram banho de gelo. Entre elas estão o cantor Justin Bieber, a top model Gisele Bundchen, o fundador da Microsoft Bill Gates, o craque português Cristiano Ronaldo, entre outros.

Na ocasião, cerca de 28 milhões de usuários aderiram à iniciativa, segundo o Facebook. De acordo com um comunicado oficial divulgado no site da ALS Association à época, mais de US$ 15 milhões foram arrecadados em menos de um mês.