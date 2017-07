Festival de Parintins transcorre sem ocorrências graves

Órgãos de segurança pública do Amazonas fizeram um balanço, na tarde desse domingo (2), da operação integrada no 52º Festival Folclórico de Parintins. A avaliação dos dois primeiros dias de festa é positiva, sem ocorrências graves. Os principais problemas foram a apreensão de drogas e de três armas calibre 38.

Para o coronel David Brandão, comandante-geral da Polícia Militar do estado, a tranquilidade no evento se deve ao trabalho conjunto de quase mil pessoas, entre funcionários públicos, bombeiros, policiais civis e militares.

“Nos dois primeiros dias, os índices estão demonstrando que foi um festival tranquilo e seguro, não só dentro do bumbódromo, como nos arredores e nos principais pontos de concentração. Essa integração de toda a organização, governo do estado, prefeitura municipal e órgãos de segurança, está trazendo os resultados positivos para o festival de 2017 aqui na ilha de Parintins”, afirmou o coronel.

Câmeras monitoram Bumbódromo para garantir segurança no Festival de Parintins

De acordo com o secretário executivo adjunto de Segurança para Grandes Eventos, coronel Dan Câmara, uma pesquisa feita com turistas e moradores mostrou alto índice de satisfação com o trabalho. “A pesquisa ainda está em andamento, mas esse índice só tem aumentado, entre 90% e 100%.

O turista Danúbio Machado, do município de Barcarena, no Pará, disse que é visível a presença de policiais nas ruas de Parintins, mas não é o suficiente para intimidar os criminosos. "A segurança está boa, tem muitos policiais na rua, mas a violência continua, muitos roubos. Meu sobrinho foi assaltado em frente à catedral."

Neste ano, equipamentos como câmeras e drones, que são veículos aéreos não tripulados, estão sendo utilizados para fazer o monitoramento na cidade. As imagens são acompanhadas 24 horas pelo Centro Integrado de Comando e Controle instalado dentro do Bumbódromo.

>> Mensagem pela preservação da Amazônia emociona o público de Parintins