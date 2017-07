Aos 84 anos,morre ator e comediante italiano Paolo Villaggio

O ator e comediante italiano Paolo Villaggio morreu nesta segunda-feira (3), em Roma, aos 84 anos de idade, após ficar internado por um mês devido a problemas de saúde ligados a diabetes.

A família informou que o velório e o enterro devem ocorrer na quarta-feira (5), no Palácio do Campidoglio e na Casa do Cinema de Roma.

De origem genovesa, Villaggio foi escritor e autor, protagonista de vários programas de televisão e rádio, a maioria de entretenimento. Deu vida a personagens marcantes, como o professor Kranz e o contador Ugo Fantozzi. "Ele foi o rei da risada", disse o ator e diretor Ricky Tognazzi. "Representou um modelo de ruptura da canônica comédia para o cinema italiano".

Villaggio também atuou em obras dramáticas com os cineastas Federico Fellini, Marco Ferreri, Lina Wertmuller, Ermanno Olmi e Mario Monicelli. Em 1992, recebeu o Leão de Ouro pela Carreira durante a 49ª Mostra Internacional de Arte Cinematográfica de Veneza.