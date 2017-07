Amok teatro estréia ‘Salina (a última vértebra)' na Caixa Cultural

Uma história atemporal e universal, o mais novo projeto do grupo Amok Teatro, 'Salina (a última vértebra)', faz sua estreia na Caixa Cultural Rio de Janeiro em temporada de 6 a 30 de julho de 2017, com apresentações de quinta-feira a domingo.

Com direção de Ana Teixeira e Stephane Brodt, a peça dá vida ao texto do autor francês Laurent Gaudé e propõe um mergulho numa África ancestral ao abordar o exílio, o ódio e o perdão. As sessões ocorrem às 19h nas quintas e sextas; e às 18h nos sábados e domingos.

Com direção de Ana Teixeira e Stephane Brodt, a peça dá vida ao texto do autor francês Laurent Gaudé e propõe um mergulho numa África ancestral ao abordar o exílio, o ódio e o perdão

'Salina (a última vértebra)' conta a saga da personagem que dá nome ao espetáculo. Casada à força e violada por seu marido, ela dá à luz Mumuyê Djimba, um filho que ela detesta tanto quanto o pai. Quando seu marido se encontra agonizante num campo de batalha, Salina vive isso como uma libertação. Mas, acusada de deixar o esposo morrer, ela é banida de sua cidade e exilada no deserto. Da sua ira e desejo de vingança, nasce Kwane, que trava uma guerra com seu irmão, Djimba. Uma reviravolta surpreendente acontece no destino de Salina e, da areia e das lágrimas, nasce o perdão.

“Inédita no Brasil, a obra propõe um retorno ao conto africano tradicional, onde encontramos o épico, as paixões, o combate e a parte sombria do indivíduo. O texto oferece um campo privilegiado para recriar uma identidade mestiça a partir da experiência dos atores e de elementos da cultura afro-brasileira”, explica Ana Teixeira, uma das diretoras.

Criado pelo Amok Teatro, o espetáculo foi concebido através da formação de atores com oficinas, pesquisas de linguagem cênica, além de intercâmbio e ensaios. O projeto pretende ultrapassar o âmbito da estética e gerar espaços de reflexão através de uma história que vai da tragédia grega à epopeia africana.

O Amok Teatro

Dirigido por Ana Teixeira e Stephane Brodt, o Amok Teatro caracteriza-se pela dedicação a um processo contínuo de pesquisa sobre a arte do ator e as possibilidades de encenação. Desde sua fundação, em 1998, o grupo tem recebido diversos prêmios do teatro nacional e um grande reconhecimento da crítica e do público por seus espetáculos, sendo considerado, hoje, como uma das companhias de maior prestígio da cena carioca contemporânea.

Os processos de formação e criação estão profundamente ligados nos trabalhos do Amok Teatro. A pedagogia responde à necessidade de promover uma dimensão do teatro que não se limita à produção de espetáculos e busca transmitir valores artísticos que não têm como único objetivo os resultados.

Como marca, os espetáculos do grupo trazem questões contemporâneas sem perder de vista a afirmação da cena como um espaço cerimonial. Merece destaque, o trabalho anterior: A Trilogia da guerra. O projeto abordou 3 diferentes guerras com 3 linguagens cênicas distintas, circulando por várias cidades do Brasil e estando recentemente na China.

“O trabalho do Amok Teatro se caracteriza por um rigor formal e uma intensidade que se afirma no corpo do ator, como sendo o lugar em que o teatro acontece. Com Salina (a última vértebra), o Amok abre um novo ciclo de pesquisa, sempre centrada no trabalho do ator, mas desta vez, investigando as relações entre teatro e rito”, conclui Stephane Brodt.

Mais informações em: http://www.amokteatro.com.br/

Ficha técnica

Texto: Laurent Gaudé

Direção: Ana Teixeira e Stephane Brodt

Elenco: André Lemos (Saro Djimba e Mumuyé Djimba); Ariane Hime (Salina); Graciana Valladares (Sowumba); Luciana Lopes (Mama Lita); Reinaldo Junior (Kwane M’krumba);

Robson Feire (Oráculo); Sergio Ricardo Loureiro (Sissoko Djimba); Sol Miranda (Alika); Tatiana Tibúrcio (Khaya Djimba); Thiago Catarino (Kano Djimba).

Música: Fábio Simões Soares

Luz: Renato Machado

Assistente de Direção: Vanessa Dias

Coreografias: Tatiana Tibúrcio

Cenário e Figurino: Ana Teixeira e Stephane Brodt

Bonecos: Maria Adélia

Tradução: Ana Teixeira

Revisão do Texto: Sol Miranda

Operação de luz: Rodrigo Maciel

Intercâmbio: Mestre Jorge Antonio Dos Santos e Marcio Antonio Dos Santos

Pesquisa: Amok Teatro

Produção: Eureka Ideias / Sonia Dantas e Marco Luna

Divulgação: Lead Comunicação

Serviço: 'Salina (a última vértebra)'

Datas: de 6 a 30 de julho. Quintas e sextas, às 19h, e sábados e domingo, às 18h

Local: Caixa Cultural Rio de Janeiro (Teatro de Arena) - Av. Almirante Barroso, 25 – Centro

Ingressos: R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia). Além dos casos previstos em lei, clientes Caixa pagam meia

Classificação: 12 anos

Mais informações: (21) 3980-3815