10º Arraiá do Bem: artistas cantam em prol da Casa de Francisco de Assis

Festa junina que se preze não pode deixar de ter xote, baião, forró e comidas típicas, certo? Que tal se divertir numa autêntica festa junina, com artistas consagrados, e ainda ajudar a criançada? Pois esse é o propósito do Arraiá do Bem, que, em sua décima edição, no dia 8 de julho (um sábado), volta a acontecer no local que fez da festa uma tradição na cidade: o número 70 da R. Ipiranga, no bairro de Laranjeiras. A venda de ingressos levanta fundos para as obras sociais da Casa de Francisco de Assis, no mesmo bairro. Durante sete horas, a animação será garantida por atrações musicais como Multibloco, Dorina, Lúcia Menezes, Chico Salles, Mariana Mello e Geraldo Amaral, entre outros artistas. O público ainda poderá ter aulas de forró com membros do Grupo Cultural Forró do Rio de Janeiro.

Dorina é uma das atrações

O nome Arraiá do Bem não é por acaso. A festa foi criada pela cantora pernambucana Adriana B com a finalidade de levantar fundos para as obras sociais da Casa de Francisco de Assis, fundada 40 anos atrás num casarão de Laranjeiras, Zona Sul do Rio de Janeiro. No local funciona a Creche Santa Clara, inaugurada em 1996 e que, hoje, ampara 72 crianças (começou com apenas oito) que recebem tratamento médico, odontológico, terapêutico e psicológico oferecidos por profissionais voluntários. A instituição conta hoje com 120 voluntários que atuam ali juntamente com os 33 funcionários contratados. Todos estarão no evento, aliás.

Mas nem tudo é só festa. Zelar pela qualidade dos serviços e pelo bem estar das crianças é uma tarefa hercúlea. A obra social é mantida majoritariamente por doações de pessoas físicas (a prefeitura do Rio cobre o custo de 1/3 de 40 crianças). E é preciso jogo de cintura para pagar as contas. E o Arraiá do Bem é um forte alicerce para a casa. Houve um momento em que o teto quase caiu. Uma ideia acabou sendo um divisor de águas na história da instituição.

Parte do sustento da casa vinha de bazares promovidos em diferentes pontos da cidade (o da Rua Pinheiro Machado continua firme, por exemplo). No ano de 2007, a loja onde funcionava um dos bazares foi pedida pelo proprietário. Tal pedido representaria uma queda significativa nas arrecadações. Então vivendo no Rio e atuando como voluntária na Casa de Francisco de Assis, a cantora Adriana B sugeriu a realização de uma festa junina para cobrir o buraco aberto com a devolução da loja. Nascia ali o “Arraiá do Bem”. A ideia deu tão certo que chega agora à sua décima edição.

Serviço:

10 º Arraiá do Bem

Atrações (em ordem alfabética): Chico Salles, Contemporâneos, Dorina, Geraldo Amaral, Geraldo Júnior, Grupo Cultural Forró do Rio de Janeiro, Lúcia Menezes, Maracatu Gebav, Mariana Mello, Multibloco, Rachel Moraes e Trio Samburá

Dia e hora: 8 de julho (sábado), das 15h às 22h

Local: R. Ipiranga, 70, Laranjeiras (atual sede da Imperial Sociedade Amantes da Instrução -- ISAI)

Ingressos: R$ 20 (antecipado) e R$ 30 (na hora)

Vendas antecipadas na Casa de Francisco de Assis (R. Alice, 308, Laranjeiras. Tels: 2557-0100/2265-9499)

Crianças de até 6 anos não pagam, mas precisam estar acompanhadas pelos pais ou responsáveis