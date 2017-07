Walter Garin reabre Speak Easy para lançamento do seu mais novo bitter

O mixólogo e bartender Walter Garin se prepara, no próximo dia 29 de junho, para reabertura de mais uma temporada especial do Speak Easy, um bar secreto localizado no Centro do Rio. A novidade nesta edição será a apresentação de uma nova carta de drinks para quem quiser se aquecer neste inverno e o lançamento da sua mais nova criação, o Shake Orange Bitter.

Dentre os coquetéis do Speak Easy, 11 fazem parte da carta de drinks, com destaque para: Dona Olivia, Tarcila, Pagu e Anita, que homenageiam grandes mulheres da década de 30. Já o Prohibition Sand é inspirado no blood and sand, com Scotch Whisky, Vermouth Tinto Shake, Xarope de Ameixa e Hibisco, Laranja. Vale destacar que Garin também apresentará, todo mês, quatro novos drinks secretos ao preço de R$ 25,00.

Assim como os alquimistas com suas poções mágicas, Walter Garin, especializado na arte de fazer drinks com insumos e especiarias próprias, traz para os seus drinks o Shake Orange Bitter, que possui sabor e aroma exclusivo. Bitters são bebidas alcoólicas com sabor de essências herbais caracterizadas por um gosto amargo ou agridoce. Originalmente foram usados em medicamentos, porém, atualmente são consumidos para dar um sabor a mais aos coquetéis.

O Shake Orange Bitter, criado pelo mixólogo, é constituído de água, álcool neutro, ervas e especiarias naturais, cascas de laranjas amargas e cascas de laranjas doces, vendido em vidro de 50 ml e com 28% de teor alcoólico. Agora, todos que quiserem impressionar na hora de fazer um drinque já podem incluir o Shake Orange Bitter entre seus ingredientes. Preço do mimo: R$ 50,00 cada frasco.