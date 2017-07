Vasco Rossi faz histórico show para 220 mil pessoas na Itália

O cantor italiano Vasco Rossi, 65 anos, fez na noite do último sábado (1°) um histórico show em Modena para celebrar suas quatro décadas de carreira, que tiveram início justamente nessa cidade do norte do país.

Em frente a um público de 220 mil pessoas, o astro desfilou clássicos de seu repertório de 17 álbuns de estúdio e encantou uma multidão que ignorou o medo do terrorismo para festejar um dos maiores ídolos musicais da Itália.

"Foi uma tempestade perfeita, uma enorme satisfação. Devo agradecer a essa minha 'quadrilha' pacífica que invadiu Modena, capital do rock por um dia. Levamos um pouco de alegria", celebrou Vasco Rossi já neste domingo (2).

Segundo os organizadores, seu show do último sábado foi o espetáculo de um único artista ou banda com o maior público pagante já realizado na Europa.

Antes de subir ao palco, o astro fez questão de sobrevoar de helicóptero o público que o aguardava ansiosamente. "Está lotado, hein?", disse o "Komandante" ao pousar ao lado do parque Ferrari, local do show, que teve três horas e meia de duração.

"Festa italiana de música e liberdade. Obrigado às forças de ordem pelo trabalho", escreveu no Twitter o primeiro-ministro da Itália, Paolo Gentiloni - em época de atentados na Europa, o espetáculo de Vasco Rossi teve segurança reforçada contra o terrorismo.