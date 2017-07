Pier Mauá fomenta o turismo marítimo nas redes sociais

A partir de novembro desse ano começa a alta temporada 2017/2018 de cruzeiros marítimos, onde 96 embarcações (nacionais e internacionais) estão previstas para atracar no Pier Mauá. Aproximadamente 250 mil passageiros e 75 mil tripulantes devem circular pelo porto do Rio neste período, que vai até abril do ano que vem. Para aproveitar as vantagens desse tipo de viagem, que se tornou cada vez mais acessível aos brasileiros, a concessionária acaba de tomar a iniciativa de utilizar suas redes sociais para divulgar roteiros, novidades e ofertas de turismo marítimo para seu público, que em sua maioria são brasileiros, em especial cariocas.

Atualmente os navios transformaram-se em verdadeiros centros de entretenimento e com o crescimento em volume de passageiros no Brasil nos últimos anos, as viagens se tornaram mais acessíveis. Com menos de R$ 1000,00 já é possível fazer um cruzeiro e aproveitar a embarcação como espaço de lazer durante as 24 horas do dia. Segundo Sabrina Brito, diretora da Simples, agência responsável pela comunicação estratégica do Pier Mauá, as redes sociais já falam sobre o que acontece no Pier Mauá e arredores e dão dicas de turismo no Rio de Janeiro, principalmente na região portuária.

“Recentemente ampliamos nossa linha editorial para falar também do turismo marítimo, com intuito de mostrar para nossos fãs e seguidores, principalmente os residentes na cidade, que eles são privilegiados geograficamente e que podem e devem aproveitar a fartura de ofertas de cruzeiros que saem do Pier Mauá. Fora isso, também queremos desmistificar o setor”, ressalta Sabrina.

Com quase 70 mil curtidas no Facebook e mais de 12 mil seguidores no Instagram, Denise Lima, diretora de marketing do Pier Mauá, diz que a empresa vem investindo e aprimorando a comunicação da empresa em todos os sentidos.

"Na última temporada, além das redes sociais, investimos em enormes painéis dentro do terminal que davam dicas de passeios turísticos próximos para quem chegava de navio na cidade, este ano decidimos investir no oposto: agora estamos também dando dicas para o carioca aproveitar as viagens de navios", comenta Denise.

Concessionária responsável pelo Terminal Internacional de Cruzeiros por 50 anos, o Pier Mauá possui uma área de 40 mil metros², onde estão localizados o prédio do Touring e mais cinco armazéns tombados pela prefeitura.