Nos 20 anos de 'A vida é bela', cidade tenta reunir elenco

No aniversário de 20 anos do filme "A vida é bela", a Prefeitura de Arezzo, no centro da Itália, está procurando todas as pessoas que participaram de alguma forma das gravações da obra-prima de Roberto Benigni.

A ideia do governo municipal é reunir o elenco entre os dias 6 e 9 de julho, quando acontecerá um ciclo de eventos para homenagear o longa-metragem premiado com três estatuetas no Oscar de 1999, incluindo as de melhor filme em língua estrangeira, melhor ator (Benigni) e melhor trilha sonora original.

Pessoas que trabalharam como figurantes ou em qualquer outra etapa da produção de "A vida é bela" devem mandar um email se identificando para a Prefeitura de Arezzo, cidade onde foi gravada boa parte das cenas do filme.

Lançada na Itália em dezembro de 1997, a obra conta a história de Guido (Benigni), um judeu espirituoso que é mandado a um campo de concentração nazista com seu filho, o pequeno Giosuè (Giorgio Cantarini). O pai então inventa um jogo para não deixar que o menino perceba a situação em que eles se encontram.