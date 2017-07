Musical 'Uma saudação a Whitney Houston' comemora 50 anos

Comemorando a marca de 50 shows, o primeiro e o maior espetáculo da América Latina, em homenagem à Whitney Houston: "Uma saudação à Whitney Houston" volta ao Rio de Janeiro e São Paulo em única apresentação. Nessa temporada a cantora Vanessa Jackson, vencedora do reality Fama, na Rede Globo, interpreta Whitney, no musical e canta mais de vinte sucessos da diva pop, como: "I will always love you", "I have nothing", "Run to you", "I am every woman", entre outros, além de um espaço dedicado aos sucessos dos filmes, como: "Falando de amor", "Um anjo em minha vida" e o inesquecível "O guarda costas".

Sucesso de crítica, o musical bate recorde de público; mais de 50 mil pessoas já assistiram o espetáculo que já passou pela Suíça, Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Natal, Fortaleza, Belém, Salvador, Belo Horizonte. "É um prazer muito grande interpretar essa cantora magnífica. Surreal! Eu sou fã dela desde os meus 12 anos, e a minha adolescência inteira eu cantei os seus sucessos. Cada música dela eu lembro de momentos na minha vida. É muito gratificante e prazeroso hoje poder fazer parte dessa homenagem a ela. Me sinto super lisonjeada e grata" comenta Vanessa, sobre a emoção de encarnar a personagem.

Esse ano completa cinco anos da morte da cantora norte americana, e vinte e cinco anos do lançamento do filme de maior sucesso "O Guarda Costas". Se viva, Whitney completaria 54 anos em agosto. "É uma oportunidade para os fãs da cantora voltarem no tempo e reviver incomparáveis momentos, em sucessos, da grande diva pop", reforça Rafael Mello, diretor do espetáculo.

O espetáculo será apresentado no dia 27 de julho, às 21h, no Theatro Net Rio, em Copacabana, e no dia 28 de julho, às 21h, no Theatro Net SP, no Shopping Vila Olímpia - Vila Olímpia, em São Paulo.