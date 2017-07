Lançamento do livro 'Breve História do Feminismo no Brasil e outros Ensaios'

A militante feminista e ex-presa política Amelinha Teles, professora visitante na Faculdade de Educação (FE), relançou na Unicamp o livro Breve História do Feminismo no Brasil e outros Ensaios no dia 26 de junho. Publicado pela Editora Alameda, a nova edição do livro foi ampliada com novos textos fundamentais para a compreensão da história do movimento feminista brasileiro.

Organizado pelo Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Educação e Diferenciação Sociocultural (Gepedisc), o lançamento incluiu uma mesa sobre a história do feminismo e contou com a presença das professoras Dirce Zan, Debora Mazza, Ana Lúcia Goulart de Faria e Adriana Piscitelli, da promotora legal popular Rosana Menezes e Joana Monteleone, da Editora Alameda.

Amelinha Teles é professora especialista convidada do curso de Pedagogia da FE em 2017 para ministrar a disciplina Direito à Infância e à Educação: Educação Infantil em Creches, uma História das Mulheres, em parceria com a professora Ana Lúcia Goulart de Faria.

Durante o lançamento o Coletivo de Mulheres Negras Lélia Gonzalez, que realiza oficinas de literatura e culturas negras na Penitenciária Feminina de Campinas, fez uma campanha para arrecadação de dicionários para o uso em suas atividades.

