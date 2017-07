Infantil 'O Rei do Lixo' estreia no Espaço Furnas Cultural

Vencedor de inúmeros prêmios, a montagem infantil escrita pelo pernambucano Luiz de Lima Navarro, é uma comédia que aborda de forma leve e divertida a questão da reciclagem do lixo e da proteção do meio ambiente, assuntos tão em voga hoje no mundo todo. Projeto do Grupo Arrepia, com direção de Maria Pia Carone e Renata Guaraná, a peça encenada por Aline Jones, Dani Rico, Jordana Luchini, Douglas Mathias, Israel de Castillo, fará quatro únicas apresentações (dias 8, 9, 15 e 16 de julho), no Espaço Furnas Cultural, em Botafogo, com entrada franca.

O problema do lixo é universal e a maior parte das cidades ainda não adotou um sistema de coleta seletiva e de reciclagem eficientes, o que vem trazendo danos irreparáveis para o meio ambiente. Por isso, o espetáculo tem como objetivo não só entreter, mas, principalmente, educar as crianças sobre importância do conceito de sustentabilidade para suas vidas e o futuro do planeta. “O principal diferencial de O Rei do Lixo é que ele consegue unir as características de um grande espetáculo com um mote educacional de conteúdo e qualidade estética. É impressionante o impacto que sentimos nas crianças e ficamos extremamente felizes por conseguir toca-las através do teatro em meio a esse mundo totalmente digitalizado”, enfatiza Aline Jones, atriz a e produtora da peça, que também pode ser vista na TV como uma das protagonistas da série O Negócio, do canal HBO.

O projeto do Grupo Arrepia vem há seis anos rodando o Brasil, se apresentando em teatros, escolas, praças públicas, comunidades, ONGS e onde mais couber. Ganhadora de cinco entre nove prêmios do festival Rio In Cena (2014) – Melhor Espetáculo, Melhor Direção, Melhor Cenário, Melhor Iluminação e Melhor Ator _, a peça conta a história do Pitu, um menino catador de lixo que sonha em encontrar sua mãe, que virou estrela. Em meio ao trabalho pesado, ele faz amizade com uma garrafa de sidra, um balde de plástico e uma caixa de papelão e, junto com os inusitados personagens, parte em uma longa e lúdica jornada em busca da realização dos seus sonhos.

Em sua última passagem pelo Rio, a montagem conseguiu o apoio de artistas famosos, que postaram fotos nas redes sociais com a hashtag “reidolixoeuapoio”, entre eles, Alexandre Nero, Edson Celulari, Thiago Lacerda, Bruna Marquezine, Marina Rui Barbosa, Rodrigo Simas, entre outros. “Me interessa trabalhar com projetos que mudam o mundo e as pessoas”, completa Aline.