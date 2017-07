Galpão das Artes Urbanas/Comlurb comemora 15 anos

Em comemoração aos seus 15 anos de existência, o Galpão das Artes preparou uma série de atividades festivas para o dia 5 de julho, com abertura às 9h e encerramento às 21h.

A parte da manhã, entre 9 e 12h, será especialmente voltada para crianças e jovens de escolas municipais localizadas nos bairros próximos, e contará com a presença do grupo Chegando de Surpresa e do gari Renato Sorriso.

A partir das 18h, o programa será voltado para o público convidado, constando de desfile de moda sustentável das criações da Ong "As Charmosas"; “Baile Charme”, com Eliandra Fidelis - que é um baile de resistência cultural da música popular - e “Roda de Capoeira”, com as turmas dos Mestres Garrincha e Itapuã.

A parte musical estará a cargo do famoso Dj Nino Leal, que, entre outros eventos, Coordenador de Projetos de Dj na ONG As Charmosas , diretor Musical e Dj do Programa Black Na Favela Um Rio Com Mais Charme na Rádio Roquette Pinto.

Durante os eventos, os visitantes terão oportunidade de conhecer a exposição interativa Ressignificação, do artista e grafiteiro Acme, que apresenta 15 esculturas feitas com materiais reaproveitados, além de seis quadros de 1,50mX1,50m, em técnica de pintura mista sobre tela.

Breve histórico

· Inaugurado em 1º de julho de 2002, o Galpão das Artes Urbanas Helio G. Pellegrino, projeto governamental pioneiro no Brasil, vinculado à Companhia Municipal de Limpeza Urbana – Comlurb, é uma intervenção urbana destinada a incentivar artistas, profissionais e cidadãos envolvidos na prática da reutilização de materiais e preservação do meio ambiente. É uma nova forma de dialogar com a sociedade sobre um tema que diariamente está perto de nós: o lixo.

· Seu nome é uma homenagem ao artista plástico e arquiteto Helio Guimarães Pellegrino, um visionário na arte da reciclagem no Brasil, e grande incentivador do GAU. Helio é autor do painel“Revoada”, que decora a fachada do Galpão, com 5m de altura e 10m de largura, no qual utilizou restos de obra, cascalhos e outros materiais de construção.

· Espaço abrangente, onde o público pode admirar trabalhos artísticos e utilitários feitos com materiais que poderiam acabar no lixo, mas que, com criatividade, adquirem nova função, o Galpão, além de exposições, oferece, também, oficinas e palestras que envolvam o tema cidadania, com enfoque na limpeza urbana e os devidos cuidados com o lixo, em parceria com entidades diversas, artistas e artesãos voluntários.

· O Galpão das Artes Urbanas é gerenciado pela Coordenadoria de Comunicação Social da Comlurb.

· Em 15 anos de existência, já expuseram, na Sala Contemporânea ou na Galeria II do GAU, artistas plásticos de renome nacional e até internacional, todos praticantes do conceito básico do Galpão: inovação e reaproveitamento.

· Entre eles: Sérgio César, Miriá Couto, Sérgio Marimba, Rogério Ehrlich, Jorge de Salles, Marco Antônio Figueiredo, Hélio G. Pellegrino, Moema e Paulo Branquinho, Jac Carrara, Antônio Braves, grupo de grafiteiros Multigrab Expo Shapes, Luciano Mendonça (do Cataxepa), Ava Velho, Arlanza Crespo, Ana Paula Marques, Núbia Pinheiro, Terezinha Larcher, Herik Wooleefer, Cláudia Lyrio, o escultor português João Castro Silva, o ex-gari Jaime Santos, Alfredo Borret, Jéssica Peixoto, Antônio Varela, Jorge Chaves, Acme, além da sempre presente de Dona Conceição e sua oficina de rendas, e dos grupos de capoeira do Mestre Nestor e do Mestre Garrincha.