Famosos participam de projeto socioeducativo com pessoas portadoras da síndrome de down 

O programa Beleza em Todas as suas Formas, projeto de capacitação e profissionalização de pessoas com deficiência intelectual, promovido pelo Grupo Alfaparf, receberá na próxima quinta-feira (29/06), diversos artistas em seu Centro Técnico (Botafogo) para experimentar os tratamentos capilares da marca através dos jovens formados pelo projeto.

O projeto, que visa formar pessoas com deficiência intelectual como auxiliares de cabeleireiros, foi criado pela percepção da dificuldade de inserção profissional destas pessoas e, também, pela falta de programas de formação técnica desenhados especificamente para este público. O objetivo do programa é capacitar e inserir no mercado de trabalho, contribuindo, principalmente, na construção de uma sociedade mais tolerante em relação à diversidade humana.

“O Grupo Alfaparf acredita que os profissionais com deficiência intelectual são capazes de produzir e agregar valor às empresas. O que falta, muitas vezes, é treinamento adequado e oportunidade para mostrar suas habilidades”, diz Julia Alves, diretora de marketing do Grupo Alfaparf.

Beatriz Guedes, Ursula Corona e Rachel Canella

O projeto, além do trabalho de formação realizado com os alunos, também oferece preparação para os salões de beleza que se interessam em recebê-los como auxiliares. São realizadas capacitações com todos os funcionários, treinamento com o chefe imediato e auxílio na organização das atividades cotidianas dos ex-alunos. Todos os formados são acompanhados e monitorados pela marca através de visitas e entrevistas.

O Beleza em todas as suas formas já formou mais de 150 pessoas com deficiência intelectual no Brasil (Rio de Janeiro, São Paulo, Lages e Palmas), Itália (Brescia e Bergamo) e Guatemala (Cidade da Guatemala).

Para Flávia Cortinovis, coordenadora geral do projeto, “ o Beleza em Todas as suas Formas traz às pessoas com deficiência intelectual oportunidade de empoderamento, proporcionando uma vida com mais autonomia e possibilidade de exercer seus direitos e deveres de cidadão. A Alfaparf acredita no potencial de todas as pessoas e por esse motivo o tema capacitação é um dos pilares de seu sucesso e não poderia ser diferente na formação das pessoas com deficiência intelectual”.