Em junho aconteceu a estreia do musical “ARIANO – O AUTO DO REINO DO SOL” no Teatro Riachuelo e a idealizadora deste tributo ao escritor paraibano Ariano Suassuna, a produtora Andrea Alves, da Sarau Agência, lançou o desafio para a Cia.

Barca dos Corações Partidos e convidou três ilustres conterrâneos de Ariano para criar algo totalmente inédito, inspirado em seu legado e desenvolvido em um processo coletivo.

Desta forma, nasceu o musical, com canções de Chico César, encenação deLuís Carlos Vasconcellos e texto de Braulio Tavares.