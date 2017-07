Dermatologistas promovem encontro green em seu espaço 

Os dermatologistas Cyro Hirano e Denise Barcelos, da CD Clínica, promoveram um encontro green no seu espaço, no bairro do Leblon.

Convidados desfrutaram de uma tarde agradável, que contou com a presença do maquiador Ricardo Moreno e da apresentadora do do programa “Diário de uma Vegana” no GNT, Alana Rox. O encontro teve como objetivo falar sobre a sustentabilidade no universo cosmiátrico.

A marca Baims apresentou sua linha de cosméticos veganos. Os produtos são 100% naturais e não são testados em animais. A Dermatus também mostrou os produtos da sua linha green e presenteou os convidados com uma máscara de argila rosa feita com pétalas de rosa, flores do tiaré e linhaça dourada.

O evento faz parte da agenda verde da CD Clínica, que se firma como uma das primeiras clínicas sustentáveis do Rio de Janeiro. A CD faz parte do Programa Carbono NeutroIdesam e possui medidas práticas na defesa do meio ambiente.