Clube de Jazz nova-iorquino Blue Note anuncia atrações da nova casa no Rio de Janeiro

Quem reclamava que a noite carioca andava carente de renovação não tem mais do que se queixar. Mais emblemático clube de jazz do mundo, o nova-iorquino Blue Note, abre sua primeira filial no Brasil em agosto e anuncia nomes consagrados da música mundial na programação.

Com 22 prêmios Grammy, um dos mais respeitados músicos do planeta, Chick Corea, traz pela primeira vez ao Brasil, em outubro, o projeto “The Chick Corea and Steve Gadd Band”, em que se une ao baterista Steve Gadd, com quem fez parceria no álbum “Return to Forever”. E o músico, compositor e produtor Sergio Mendes também não poderia ficar de fora do calendário de abertura da casa. Um dos maiores astros internacionais da música brasileira, com mais de 40 álbuns gravados, volta ao país em setembro, com quatros apresentações exclusivas, com dois sets por dia.

O Blue Note Rio também anuncia a vinda dos norte-americanos Maceo Parker, saxofonista que fez parte da lendária banda do cantor James Brown; da banda de jazz fusion Spyro Gyra, conhecida por sucessos como “Morning Dance” e “Catching the sun” que marcaram a década de 80; e do trompetista Chris Botti, o artista instrumental de jazz que mais vendeu discos no mundo.

Grandes nomes do jazz Europeu como a baterista e compositora Anne Paceo, a cantora inglesa Ala.ni, a harpista francesa Laura Perrudin, a cantora portuguesa Teresa Salgueiro, ex-vocalista do Madredeus, e o violinista Didier Lockwood estão entre as atrações internacionais confirmadas na casa.

Entre os shows nacionais, estão o do violoncelista e maestro Jaques Morelenbaum, do grupo Orquestra Atlântica e da cantora Baby do Brasil, que apresenta a sua turnê “Baby do Brasil Experience” com os guitarristas Daniel Santiago e Frank Solari e dirigido pelo filho Pedro Baby.

Conforme padrão internacional do Blue Note, algumas atrações irão fazer dois sets artísticos por noite. A casa abrirá sempre às 18h30 e após o termino do primeiro set o público deverá deixar o club em até 30 minutos. Para o segundo set, o club irá abrir sempre 30 minutos antes do horário programado e a permanência após o show irá variar de acordo com o fechamento da casa a cada noite.

Blue Note no Rio

O clube nova-iorquino terá a sua primeira filial no hemisfério sul e chega à cidade para ocupar um espaço que ficara em branco com o fim de praticamente todas as casas de shows intimistas do Rio. O responsável por trazer o charme do jazz club mais respeitado do mundo é o empresário Luiz Calainho, um dos principais incentivadores do país no mercado de arte, cultura e entretenimento.

E não teria melhor momento do que esse para renovar o cenário musical carioca. Afinal, em 2017, o jazz completa 100 anos. A casa estará localizada no Complexo Lagoon, no coração da zona sul carioca e tem 790m², capacidade para 350 espectadores, 77 funcionários diretos, 89 mesas, dois bares, uma cozinha e sistema de luz e som de última geração.

A partir de agosto, o Blue Note Rio, terá shows regulares, de quarta a sábado, com dois destaques nacionais e internacionais no mês e três bandas residentes (duo, trio e quarteto), que ainda estão sendo definidas. A curadoria será compartilhada entre o próprio empresário Luiz Calainho, que tem experiência de 30 anos no mercado da música, e a produtora cultural Lu Araújo.

Durante o dia e nas noites em que não ocorrem shows, a casa se torna um centro gastronômico, sob o comando do premiado chef Pedro de Artagão, com foco no binômio artístico-empresarial com live jazzy music, o gastro-jazzy.

Um pouco da história

O Blue Note nasceu em 1981, criado por Danny Bensusan, com a proposta de se tornar um premier jazz club, em Nova Iorque, e se tornou um patrimônio cultural daquela cidade. Como um dos grandes atrativos, está a atmosfera intimista, por onde já passaram nomes como Stevie Wonder, Liza Minelli e Tony Bennet, que muitas vezes saíram da plateia para Jam Sessions (tocar sem saber o que vem à frente, de improvisação). Nos clubes de jazz é comum que, após o número principal, os músicos presentes sejam convidados para subir ao palco e tocar junto com a banda sem nenhum ensaio prévio.

Por lá passaram mitos e lendas da música mundial, como B.B King, Ray Charles, Chick Corea, Sarah Vaughn, John Scofield, George Benson, Stanley Jordan, Michael Bublé, Quincy Jones, entre muitos outros astros. Além de preservar o legado de grandes nomes do jazz, o Blue Note é um espaço dedicado a novas descobertas musicais, onde a história encontra a experimentação. A casa, hoje com filiais na Califórnia e no Hawaii, não é só um patrimônio americano. Possui sucursais em diversas partes do mundo, como Milão, Beijing, Tokyo e Nagoya.

Programação

Agosto

30/08 - Quarta-feira

20:00 Jaques Morelenbaum convida

Setembro

06/09 - Quarta-feira

20:00 Jaques Morelenbaum convida

07/09 - Quinta-feira

20:00 Maceo Parker

22:30 Maceo Parker

08/09 – Sexta-feira

21:00 Maceo Parker

23:30 Maceo Parker

09/09 – Sábado

21:00 Sergio Mendes

23:30 Sergio Mendes

10/09 – Domingo

20:00 Sergio Mendes

22:30 Sergio Mendes

13/09 - Quarta-feira

20:00 Jaques Morelenbaum convida

16/09 – Sábado

21:00 Baby do Brasil

23:30 Baby do Brasil

17/09 – Domingo

20:00 Baby do Brasil

22:30 Baby do Brasil

20/09 - Quarta-feira

20:00 Jaques Morelenbaum convida

27/09 - Quarta-feira

20:00 Anne Paceo

28/09 Quinta-feira

20:00 Orquestra Atlântica

22:30 Orquestra Atlântica

Outubro

04/10 - Quarta-feira

20:00 Ala.Ni

05/10 – Quinta-feira

20:00 Chris Botti

22:30 Chris Botti

06/10 – Sexta-feira

21:00 Chris Botti

23:30 Chris Botti

07/10 – Sábado

21:00 Chris Botti

23:30 Chris Botti

08/10 – Domingo

20:00 Chris Botti

22:30 Chris Botti

11/10 - Quarta-feira

20:00 Teresa Salgueiro

22:30 Teresa Salgueiro

12/10 – Quinta-feira

20:00 Teresa Salgueiro

22:30 Teresa Salgueiro

20/10 – Sexta-feira

21:00 Chick Corea & Steve Gadd Band

23:30 Chick Corea & Steve Gadd Band

Novembro

02/11 Quinta-feira

20:00 Spyro Gyra

22:30 Spyro Gyra

03/11 Sexta-feira

21:00 Spyro Gyra

23:30 Spyro Gyra

04/11 Sábado

21:00 Spyro Gyra

23:30 Spyro Gyra

15/11 Quarta-feira

20:00 Laura Perrudin

16/11 Quinta-feira

20:00 Didier Lockwood Trio

22:30 Didier Lockwood Trio