Botafogo Praia Shopping e #Atitude50 apresentam bate-papo sobre mudanças após os 50 anos de idade

Profissionais de diferentes áreas de atuação estarão, nos dias 5 e 6 de julho, às 19h, na Varanda do Botafogo Praia Shopping, para um bate-papo sobre as mudanças que acontecem após os 50 anos de idade. Assuntos como sexo, beleza e bem-estar na maturidade serão os temas em debate na quarta-feira. Carreira, Direitos Civis, previdência, filhos e netos serão as questões tratadas pelos convidados na quinta-feira. O bate-papo será promovido pela plataforma #Atitude50 que é uma iniciativa da historiadora Kika Gama Lobo e da jornalista Luciana Neiva.

A dermatologista Graça Silveira explicará os efeitos da menopausa na aparência feminina e dará dicas de como melhorar a pele nesta etapa da vida, na próxima quarta-feira, dia 5. Neste mesmo dia, a terapeuta sexual Cristina Barros Leal vai falar do relacionamento, mitos e verdades pós 50 anos e ainda sobre o interesse de homens jovens por mulheres maduras. Vinicius Zimbrão, professor de educação física e sobrevivente de um câncer, e a psicóloga Janice Valentim, explicarão como os exercícios para o corpo e mente podem ajudam o bem-estar na terceira idade.

Já no dia 6, quinta-feira, a juíza Andrea Pachá falará sobre os inventários e as questões de sucessão e familiares tão comuns para quem está chegando aos 50 anos e a gestora de negócios e educação financeira, Patricia Campos, fará uma apresentação sobre previdência privada, INSS e poupança como forma de preparação para a aposentadoria. A jornalista Cora Ronai foi convidada para contar as experiências de ser uma avó nos tempos modernos e a consultora de pequenos e médios empreendedores, Eloisa Simão, vai revelar como recomeçou a vida profissional na maturidade.

Os bate-papos serão mediados por Kika Gama Lobo, curadora do evento e criadora da plataforma digital #Atitude50 que trata sobre as dores, os prazeres e as experiências pessoais após os 50 anos.

SERVIÇO:

Evento: #Atitude50

Dia 5 de julho, quarta-feira, às 19 hs

Sexo, Beleza & Bem Estar na Maturidade

Convidados: Graça Silveira – dermatologista / Cristina Barros Leal – terapeuta / Vinicius Zimbrão - professor de educação física / Janice Valentim – psicóloga coach de vida e memória

Dia 6 de Julho, quinta-feira, às 19 hs

Carreira & Dinheiro, Direitos Civis & Previdência, Filhos&Netos

Andrea Pachá – juíza / Cora Ronai – jornalista / Eloisa Simão - consultora de pequenos e médios empreendedores / Patricia Campos - gestora de negócios e educação financeira

Horário: 19h

Local: Varanda Botafogo Praia Shopping – 8º andar

Entrada: Gratuita

Inscrições: 99946-1717 (whastaap)

Endereço: Praia de Botafogo,400

Tel.: 3171-9872

Estacionamento no local