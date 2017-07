ArtRio 2017 apresenta os novos curadores de seus programas especiais

A ArtRio 2017 selecionou os novos curadores que ficarão à frente dos programas especiais MIRA e SOLO e também da mostra INTERVENÇÕES Bradesco ArtRio, que acontece em paralelo à feira. O evento, que acontece de 13 a 17 de setembro, estreia esse ano na Marina da Glória. Em linha com uma tendência mundial, que cada vez mais privilegia a qualidade e a experiência e não o volume e massificação, a ArtRio apresentará ano cerca de 70 galerias, todas aprovadas pelo comitê de seleção.

O SOLO terá curadoria da norte-americana Kelly Taxter, curadora assistente do Jewish Museum de Nova Iorque. O programa terá cerca de 20 obras e vai trazer um questionamento sobre a liberdade da cultura pop na arte contemporânea frente à diversidade das expressões culturais no mundo globalizado.

A ArtRio terá este ano um projeto totalmente dedicado a vídeo arte. Será a primeira edição do MIRA, realizado em parceria com a Fundação Iberê Camargo. Bernardo José de Souza, curador residente da Fundação, vai assinar também a curadoria do MIRA. A ideia é que os projetos selecionados sejam exibidos num espaço ao ar livre.

Ambos os programas acontecem no espaço da Marina da Glória.

A exposição INTERVENÇÕES Bradesco ArtRio, que anualmente leva obras monumentais para espaços públicos, acontece na mesma semana da feira e vai ocupar os jardins do Museu de Arte Moderna (MAM RIO). Os curadores desta edição serão Fernando Cocchiarale e Fernanda Lopes. A ideia é ter obras de 10 artistas expostas.

A ArtRio, pelo sexto ano consecutivo, tem patrocínio máster do Bradesco, através da Lei de Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura. A feira tem também apoio das marcas Minalba, Pirelli e High End, e apoio institucional da Estácio e Klabin.

Reconhecida como um dos mais importantes eventos do segmento, a ArtRio faz parte do calendário oficial de eventos da cidade do Rio de Janeiro.