Após atraso, jóquei vence Palio de Siena pela 3ª vez seguida

Com o cavalo "Sarbana" e o jóquei Jonatan Bartoletti, o "Scompiglio", a contrada de Giraffa (Girafa) venceu neste domingo (2) a primeira corrida do tradicional Palio de Siena, uma das competições esportivas mais famosas da Itália.

Com origens que remontam à Idade Média, a disputa acontece duas vezes por ano, sempre em 2 de julho e 16 de agosto, na bela Piazza del Campo, coração do centro histórico da cidade toscana de Siena. Ambas as provas são dedicadas à Virgem Maria.

Essa foi a terceira vitória seguida de Scompiglio, que já havia terminado as duas corridas de 2016 em primeiro lugar. A edição deste domingo teve um atraso de uma hora e meia por causa do nervosismo de um dos animais, que acabou tirado da prova.

Entre os 17 cavalos que representam cada bairro (contrada) de Siena, 10 são escolhidos para dar três voltas na praça, passando ao redor de uma multidão ensandecida e debaixo de sacadas tomadas de gente.

O vencedor leva para seu distrito um estandarte criado especialmente para cada edição do Palio, além da glória de ter derrotado as "contrade" adversárias. A corrida também é alvo frequente de ONGs ambientalistas, que denunciam supostos maus-tratos aos animais.

Como todos os últimos eventos de grande porte na Itália, o Palio foi realizado sob forte esquema de segurança devido ao medo de atentados terroristas. A proteção contou até com drones e atiradores de elite.