Teatro Municipal de Niterói abre as cortinas para Isabella Taviani

O Teatro Municipal de Niterói recebe nos dias 21 e 22 de julho, sexta e sábado, às 20h, a cantora e compositora Isabella Taviani, que vai se apresentar acompanhada pelo tecladista Marco Brito e pelo violonista e guitarrista Felipe Melanio. Com mais de treze anos de carreira, Isabella sente-se à vontade para ousar sempre e foi com esse espírito que preparou um show especial para curtir a intimidade com o público fiel que sempre acompanha a sua caminhada. Ingressos: R$ 80,00 (inteira), classificação indicativa: livre

"Esse show surgiu da necessidade que senti para fazer o público voltar pra casa tendo ouvido quase todas as canções que esperava ouvir num show meu. No camarim, sempre há muita cobrança: faltou aquela música! Porque você não cantou a que eu amo? Bem, se eu consegui essa proeza, só nos dias… e …. vocês vão saber!" No repertório, sucessos como "Luxúria", "Sentido Contrário", "De Qualquer Maneira" (mais conhecida como "Peixinho"), "Digitais", "Último Grão", "A canção que Faltava", entre outras.

Isabella Taviani

Filha de pianista clássica e neta de cantor de ópera, Isabella Taviani cursou canto lírico por seis anos e, desde então, desenvolve um estilo que cativa a todos pela força e melodia envolvente de suas composições.

Ela se orgulha de dizer que os alicerces de sua carreira foram construídos sobre uma base sólida de fãs..."quem divulga e sustenta minha carreira são estes fãs fiéis que tenho tanto orgulho de preservar."

O espetáculo tem direção de produção da Verastar Criações Artísticas e Culturais, da empresária e produtora Rita Vilani.