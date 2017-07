São Paulo terá programação especial para as férias de julho

A 48ª edição do Festival Internacional de Inverno de Campos do Jordão, o maior evento de música clássica do país, ocorrerá de 1º a 30 de julho, na região da Serra da Mantiqueira, interior paulista. A programação inclui concertos sinfônicos e de câmara, com a participação de prestigiados artistas nacionais e internacionais, além da Orquestra do Festival, a Camerata do Festival e o Grupo de Música Antiga do Festival, formados pelos bolsistas do núcleo pedagógico.

O concerto de abertura ocorre neste sábado (1º), às 20h30, no Auditório Cláudio Santoro, em que a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp) se apresenta com o pianista japonês Makoto Ozone como solista convidado, sob regência de sua diretora musical e regente titular Marin Alsop. As apresentações do festival acontecem nos palcos da cidade de Campos do Jordão (Auditório Claudio Santoro, Praça do Capivari, Capela do Palácio Boa Vista e Igreja de Santa Terezinha) e na capital paulista (Sala São Paulo e Sala do Coro).

Férias de julho

Durante todo o mês de julho, as instituições culturais do governo de São Paulo terão programação especial para todos os públicos, incluindo apresentações teatrais, sessões de cinema, jogos, exposições e shows.

A Orquestra do Theatro São Pedro (Orthesp) fará diversos concertos neste mês. Nos dias 8 e 9, o grupo apresentará a abertura da Ópera Cosi fan Tutte, árias das óperas Idomeneo, A Flauta Mágica e As Bodas de Fígaro, além de árias de peças de Wolfgang Amadeus Mozart, sob regência de Roberto Tibiriçá e com a soprano Rosana Lamosa como solista convidada.

Oficinas culturais

Nas quartas-feiras do mês de julho e nos dias 2 e 9 de agosto, a Casa Mário de Andrade vai oferecer ateliês de pintura em tecido, das 14h às 16h. As oficinas de dança acontecerão às terças-feiras, das 15h às 17h, com destaque para a dança do ventre. Atividades práticas de redação e leitura crítica serão realizadas durante a oficina de criação literária, às quintas-feiras, das 15h às 17h.

Quem tiver interesse em instrumentos musicais poderá aprimorar seus conhecimentos na oficina de violão, que será às sextas-feiras, das 15h às 17h. No sábado (15), as crianças poderão acompanhar histórias baseadas em “Contos Tradicionais do Brasil”, de Luís da Câmara Cascudo, durante a narração “Contos brasileiros recolhidos por Câmara Cascudo”, das 16h às 18h.

Já a 3ª Maratona Cultural da Oficina Cultural Maestro Juan Serrano vai disponibilizar cerca de mil vagas em diversas atividades artísticas ao longo do mês de julho. Serão oferecidos espaço de criação artística e prática circense (3 a 17 de julho), sessões de cinema (3 a 20 de julho), jogos da cultura popular e aulas de slackline (3 a 21 de julho), ateliê aberto de pintura (4 a 19 de julho), laboratório de internet, que fornecerá orientação àqueles que não estão familiarizados com a navegação (4 a 21 de julho), orientação musical com instrumentos de percussão, sopro e corda (4 a 19 de julho) e espaço de contação de histórias voltado a contos e cantigas (6 a 21 de julho).

Museus

O Museu Catavento realiza entre os dias 1º e 16 de julho jogos de tabuleiros com propostas de desafios voltados ao estímulo e a criatividade dos participantes. Durante todo o mês, de quinta a domingo, às 14h30, o grupo Ciência Divertida apresenta o espetáculo “Viver com Saúde”, sobre a importância da alimentação saudável. De quinta a sábado, a Cia. de Teatro Buzum! discute a importância da água com a peça “13 Gotas”.

De 11 a 23 de julho, os visitantes poderão explorar o universo da Astronomia no planetário móvel que será montado na área externa do Museu. O espaço promove ainda oficinas de bolhas de sabão gigantes; light painting – técnica fotográfica que registra o movimento de uma fonte de luz; e produção de carrinhos com bexiga a partir de peças de Lego.

No Museu do Futebol, de 11 a 30 de julho, os visitantes poderão disputar partidas de pebolim, futebol de botão, “tamancobol” e aproveitar os jogos eletrônicos. O espaço promoverá também o lançamento de um jogo desenvolvido exclusivamente para o museu por uma startup brasileira de tecnologia. Por fim, bebês de até 3 anos e seus responsáveis poderão se divertir no espaço “Dente de Leite”, nos dias 15 e 16 de julho, das 10h30 às 15h30.

Outros museus da cidade terão programação especial, como o Museu da Imigração, o Museu de Arte Sacra, a Pinacoteca, o Museu Afro Brasil, o Museu da Imagem e do Som, a Casa das Rosas, a Casa Guilherme de Almeida e o Museu da Casa Brasileira.

Fábricas de Cultura

As Fábricas de Cultura também contam com diversas atividades para o mês de julho. Para crianças, será realizada a contação de história “O Boizinho de São João”, sobre a lenda que deu origem ao Bumba-meu-boi, nas unidades Capão Redondo (4 de julho, das 10h às 12h), Jardim São Luis (4, das, 15h às 17h), Vila Nova Cachoeirinha (5, das 15h às 17h), Brasilândia (6, das 15h às 17h) e Jaçanã (7, das 15h às 17h).

As unidades vão promover ainda “Trilhas Literárias”, jogos formados por 60 casas com charadas, desafios ou questões relacionadas a contos clássicos, que ocorrerão sempre das 15h às 17h, no Jaçanã (14 de julho), Capão Redondo (18 de julho), Jardim São Luis (19 de julho), Vila Nova Cachoeirinha (20 de julho) e Brasilândia (21 de julho).

Teatro

O Teatro Sérgio Cardoso recebe, de 6 a 16 dejulho, sempre de quinta-feira a domingo, o “Poema Bar”, com a leitura dramatizada de poemas de Vinicius de Moraes e Fernando Pessoa por Alexandre Borges, às 20h, para público a partir de 12 anos. Já “Aos Domingos” leva ao teatro a história de um casal de idosos que convidam pessoas para tomar café aos domingos em sua casa.

O espetáculo “Pobre Super-Homem, Avesso do Herói” aborda temas como HIV/Aids, identidade de gênero, homofobia e transfobia. As apresentações acontecem de 22 a31 de julho (sábados, às 19h00 e domingos e segundas-feiras, às 20h00). Indicado para maiores de 18 anos.

Quem gosta de música poderá conferir os shows de Fernanda Coimbra, em homenagem a Clara Nunes em 8 de julho, às 21h, e do grupo argentino Perotá Chingó, com uma viagem musical por ritmos e cantos folclóricos da América Latina e do mundo, nos dias 22, às 21h, e 23, às 18h.