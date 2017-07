Arena Dicró promove Roda de Choro e exibição de filmes neste final de semana

O final de semana da Arena Carioca Carlos Roberto de Oliveira (Dicró), na Penha Circular, será animado. Sábado e domingo (1 e 2), serão exibidos filmes para crianças e adultos. O domingo reserva ainda uma Roda de Choro que vai agitar o local com sucessos da MPB. Ambas as atrações são gratuitas.

No sábado, às 10h30, para as crianças, será exibido o filme "Jurassic World". Para adultos, às 15h, "Esquadrão suicida" em, às 19h, "O cheiro do ralo".

Domingo, às 10h30, os pequenos assistirão a "O reino escondido". Às 19h, para os adultos, "Vai que cola". Também no domingo, a partir das 16h, será a vez da Roda de Choro com instrumentistas convidados.

A Arena Dicró fica no Parque Municipal Ary Barroso (Avenida Brás de Pina, s/n, com acesso pela Rua Flora Lobo).