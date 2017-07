Prêmio MIMO Instrumental seleciona novos talentos para apresentações

O Prêmio MIMO Instrumental representa um incentivo à inovação musical. É um edital próprio do festival, com inscrições gratuitas e que, anualmente, contempla os jovens talentos da música. Os artistas selecionados pelo júri se apresentam com destaque na programação do MIMO Festival, dividindo o palco com as grandes atrações.

A valorização e a descoberta de novos instrumentistas são premissas do MIMO Festival, um dos maiores e mais respeitados festivais de música no Brasil que, desde 2016, também é realizado em Portugal, na cidade de Amarante.

O prêmio tem o objetivo de valorizar jovens instrumentistas, de todas as regiões do Brasil, incentivando a inovação no campo da composição, técnica e estética musical, e acima de tudo, proporcionar a descoberta de novos talentos. Serão premiados 4 (quatro) artistas ou grupos que obtiverem a melhor colocação, de acordo com as normas do presente regulamento, para participarem da programação do festival nas cidades de Tiradentes (MG – 28 e 29 de setembro), Ouro Preto (MG – 29 e 30 de setembro), Rio de Janeiro (RJ – de 10 a 12 de novembro), e Olinda (PE – de 17 a 19 de novembro).

“Ao longo dos últimos 14 anos, o MIMO vem investindo na formação de plateias para a música instrumental de todos os gêneros e incentivando o contato dos jovens com o segmento, através de apresentações gratuitas de grandes músicos ou das aulas oferecidas na nossa Etapa Educativa. Em 2014, lançamos o Prêmio MIMO Instrumental com enorme sucesso”, explica a diretora e idealizadora do festival, Lu Araújo.

Os interessados devem fazer a inscrição, entre 27 de junho e 31 de julho, através do portal www.mimofestival.com Podem se candidatar músicos de 18 a 35 anos, solistas ou grupos de instrumentistas formados por até cinco pessoas, com trabalhos autorais ou não, nas categorias de música clássica ou popular. “O prêmio tem o objetivo de valorizar jovens artistas de todas as regiões do Brasil, incentivando a inovação no campo musical”, acrescenta Lu Araújo.

A comissão de avaliação será composta por personalidades da área de música e pela direção artística do MIMO, que irá julgar os candidatos pelos quesitos originalidade, técnica e inovação estética. Neste ano, o prêmio contará com a participação do público na escolha dos vencedores através do voto popular. A votação popular será realizada exclusivamente pela internet, no portal www.mimofestival.com/brasil, entre os dias 14 (data em que serão anunciados os oito finalistas) e 27 de agosto de 2017. A decisão final sobre os artistas selecionados será exclusivamente do voto popular, com resultado divulgado no dia 29 de agosto de 2017 no sitewww.mimofestival.com. Veja todos os detalhes do edital no site do festival.

Sobre o Prêmio MIMO Instrumental:

O prêmio foi lançado pelo MIMO Festival em 2014, com enorme êxito. No primeiro ano, atraiu 346 artistas e grupos instrumentais de todo o Brasil. Em três edições, o Prêmio MIMO Instrumental foi disputado por 916 candidatos. Entre os vencedores, constam nomes de diversos estados brasileiros, demonstrando, assim, toda a versatilidade dos músicos do país e valorizando a identidade de regiões além do eixo Rio-São Paulo. Premiou nomes como Hercules Gomes (Espírito Santo), Jorginho Neto (São Paulo), João Camarero (São Paulo), Quarteto de Clarinetas Ômega (Rio de Janeiro), Coutto Orchestra (Sergipe), DoContra (Minas Gerais), Amaro Freitas Trio (Pernambuco) e Messias Britto (Bahia), entre outros talentos desse enorme país.

Sobre o MIMO Festival:

Realizado anualmente desde 2004, o MIMO Festival sempre esteve intrinsecamente associado ao patrimônio, à cultura e à educação. Todas as atividades são oferecidas gratuitamente ao público e acontecem em cidades com forte valor histórico e reconhecidas mundialmente pela preservação de seus patrimônios culturais. Todas as atividades do MIMO são oferecidas gratuitamente ao público. Sua extensa programação, dedicada à música instrumental, erudita e popular, reúne concertos de nomes consagrados e novas tendências do Brasil e do exterior.