Jefferson Schroeder reestreia monólogo 'A Produtora e A Gaivota' no Teatro Cândido Mendes

Inédito no Brasil, o monólogo 'A Produtora e A Gaivota', uma comédia escrita por Jefferson Schroeder, reestreia dia 04 de Julho, no Teatro Cândido Mendes, em Ipanema.

Após uma temporada marcada por sucesso de público no Sérgio Porto, no Humaitá, o ator Jefferson Schroeder se prepara para reestreia com algumas mudanças no roteiro do monólogo e cenário.

“Estou ansioso por isso, para me adaptar a um novo espaço. Mas desde antes da estreia no Sérgio Porto já pensávamos em uma possível temporada no Cândido Mendes. Estamos preparados para isso. O Teatro Candido Mendes é berço de muitas comédias de sucesso. Vamos chegar lá com a nossa arte. Espero que todos que tentaram ver no Teatro Sérgio Porto e não conseguiram, nos prestigiem no Cândido Mendes. E os que viram a peça, indiquem e voltem, para estarmos juntos em um novo espaço, com a peça modificada e renovada”, destaca o ator.

Na peça, Jefferson Schroeder interpreta Meire Sabatine, uma produtora de teatro picareta e divertidíssima que conta sozinha a história de 'A Gaivota', de Anton Tchekhov, fazendo todos os personagens

João Fonseca é o responsável pela direção do espetáculo. Na carreira de João trabalhos como a comédia 'Minha Mãe é uma Peça', o musical 'Tim Maia', 'Cazuza', 'O Grande Circo Místico', 'Édipo' e 'Desesperados'. Esse será o segundo monólogo dirigido por ele, após o grande sucesso do espetáculo 'Minha Mãe é Uma Peça'.

Na peça formada por quatro atos, texto de Jefferson Schroeder, o autor e ator interpreta Meire Sabatine, uma produtora de teatro picareta e divertidíssima que conta sozinha a história de 'A Gaivota', de Anton Tchekhov, fazendo todos os personagens.

Durante a peça o público vai descobrindo que a produtora Meire, que não gosta de teatro, é “contaminada” e muda de opinião sobre a arte, por conta do desenrolar da história de Tchekhov, conseguindo com isso resolver problemas pessoais com a filha.

O objetivo do monólogo é passar para o público, de forma humorada e criativa, a essência da obra 'A Gaivota', destacando a importância da arte e da cultura para uma sociedade que necessita de desenvolvimento.

“Espero que as pessoas se divirtam, riam, enquanto pensam naturalmente sobre a importância, aparentemente subjetiva, da arte, do teatro. Que pensem nos sonhos seguidos e nos deixados para trás, no poder evolutivo do amor infinito pelos filhos, pais, trabalho, e no quanto somos felizes quando podemos voar nossas gaivotas”, destaca o ator e autor Jefferson Schroeder.

Ficha técnica

Elenco - Jefferson Schroeder

Texto - Jefferson Schroeder

Direção - João Fonseca

Cenário - Daniel de Jesus

Figurino - Carol Lobato

Luz - Ana Luzia de Simoni e João Gioia

Programação Visual - Daniel de Jesus

Produção - Luis Antônio Fortes

Fotos: Thiago De Lucena

Serviço: 'A Produtora e A Gaivota'

Data: 04 de julho a 31 de agosto. Terças, quartas e quintas, às 20h

Local: Teatro Cândido Mendes, em Ipanema

Ingresso: R$40

Classificação etária: 12 anos