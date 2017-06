'The Telegraph': Revista "Time" pede que Trump retire capas falsas de seus campos de golfe

Matéria publicada pelo britânico The Telegraph nesta quarta-feira (28) conta que me a revista "Time" solicitou à Trump Organization que retire exemplares da revista com capas falsas nas quais aparece na capa o presidente dos Estados Unidos, encontradas nas paredes de vários dos campos de golfe de propriedade do republicano.

Telegraph relata que uma repórter do jornal "Washington Post" encontrou exemplares falsos da "Time" com Trump na capa em pelo menos cinco campos de golfe que pertencem ao presidente dos EUA, tanto no próprio país como no exterior.

O diário afirma que uma das capas falsas é de 1º de março de 2009 e Trump aparece em uma grande foto com a manchete "Donald Trump 'O Aprendiz' é um sucesso tremendo da televisão", em referência ao programa comandado pelo republicano.

De acordo com a reportagem, a porta voz da Time teria confirmado o episódio e enviado ao "Washington Post" uma resposta confirmando que a capa em questão não é real. Por isso, a revista pediu à empresa do presidente que retire os exemplares falsos encontrados nos campos de golfe de Trump.

O noticiário acrescenta que a Trump Organization não respondeu aos pedidos de informação sobre quem fez as capas falsas e por que elas estão penduradas nos campos de golfe do presidente.

A porta-voz adjunta da Casa Branca, Sarah Sanders, também se negou a fazer comentários sobre o assunto, finaliza The Telegraph.

> > The Telegraph