'The Guardian': Sony volta a fabricar vinil após trinta anos

The Guardian publicou nesta quinta-feira (29) uma matéria onde conta que três décadas depois de abandonar a produção de vinil, a Sony retornará a faze lo por conta de uma crescente demanda.

Segundo a reportagem uma fábrica no sudoeste de Tóquio produzirá viniz recém-lançados, informou a Sony Music Entertainment nesta quinta-feira. A empresa japonesa parou de fazer discos de vinil em 1989 quando os consumidores se voltaram para os CDs e outras tecnologias emergentes. O Japão produziu cerca de 200 milhões de viniz por ano em meados dos anos setenta, de acordo com a associação da indústria de gravação do país.

A Sony foi um grande incentivador global no desenvolvimento de CDs, que se tomaram secundários após downloads e aplicativos de música.

O vinil tem ensaiado um retorno global, pois atrai não só os consumidores mais antigos nostálgicos, mas também as gerações mais jovens, avalia Guardian.

O vinil tem ensaiado um retorno global, pois atrai não só os consumidores mais antigos nostálgicos, mas também as gerações mais jovens, avalia Guardian

O único fabricante de discos do Japão, Toyokasei, estava lutando para acompanhar o ressurgimento da demanda de vinil, informou o jornal Nikkei. A Sony estava lutando para encontrar engenheiros mais velhos familiarizados com a forma de fazer vinil, acrescentou.

A receita global de vinil superará US $ 1 bilhão neste ano, enquanto as vendas de CDs e downloads digitais continuam a cair, de acordo com as estimativas da empresa de consultoria Deloitte.

Na Grã-Bretanha, onde o renascimento do vinil foi particularmente pronunciado, os vinis geraram mais receita do que os níveis de plataformas de streaming publicadas no ano passado, finaliza The Guardian.

> > The Guardian