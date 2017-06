Sensação do sertanejo, Thiago Mastra faz show no NAU, no Centro do Rio

Na noite do próximo sábado (1º), o jovem cantor Thiago Mastra, nova sensação do sertanejo universitário fará uma apresentação no Núcleo de Arte Urbana (NAU), no Centro do Rio de Janeiro, a partir das 18h.

Thiago Mastra deu os seus primeiros passos na música ainda bem jovem. Com apenas sete anos de idade despertou a atenção da família e de amigos ao participar de rodas de viola no interior do Rio e São Paulo, com seu carisma e talento. Não demorou a começar com as aulas de música e logo aprendeu a tocar flauta e violão, em São Caetano do Sul/SP. A partir de então percebeu que a música é sua grande paixão e mergulhou de cabeça neste universo.

Aos doze, passou a se apresentar com voz e violão em eventos musicais sertanejos, festas de aniversário e encontros de amigos. Aos dezesseis, formou uma banda com a qual se apresenta em shows e casas noturnas. E hoje, aos 20 anos, já está em seu terceiro álbum.

Cantor se apresenta no NAU, no Centro do Rio

A profissionalização de sua carreira veio com o lançamento do primeiro álbum: Zuando e Curtindo na Balada, composto por 14 faixas inéditas, todas de sua própria autoria. Em pouco tempo, a música de trabalho "Zueira e Curtição" estourou nas rádios do interior do Rio e o clipe alcançou milhares de visualizações, se tornando febre na internet.

Fruto de muita dedicação, o segundo álbum do cantor, Nosso Mundo, representou um marco em sua carreira. Com uma mistura contagiante de sertanejo e eletrônico, a música de divulgação "Como que eu posso" se tornou um sucesso, junto com “Mulher Sucesso” e “Louco de Paixão”, levando o cantor a participar de importantes momentos na televisão brasileira. Contendo 13 faixas de composição própria, sendo 11 inéditas, o CD apostou em letras românticas e ritmos de balada, com influência de reggae, eletrônico, country americano, sem deixar de lado o sertanejo, que é sua raiz.

Atualmente Thiago Mastra vive um novo momento em sua trajetória musical, com o lançamento de seu mais novo álbum, IDAS E VINDAS. Com 17 faixas, sendo 15 autorais, o CD traz uma mistura de ritmos, que vai do romântico ao som de baladas. Intitulada como “Tá lindo”, sua nova música de trabalho teve o clipe gravado nas cidades de Cabo Frio e Araruama, na Região dos Lagos, no Rio de Janeiro.

Para 2017, Thiago traz como novidade, assinatura de contrato para a distribuição e gestão de sua carreira fonográfica com a LEP MUSIC e no segundo semestre música nova será trabalha já sob essa nova parceria.

DISCOGRAFIA

* 2012 - Zuando e Curtindo na Balada

* 2014- Nosso Mundo

* 2016 – IDAS E VINDAS