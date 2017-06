Paisagens e mitos da Sicília são tema de exposição em Palermo

O Museu Arqueológico Antonio Salinas de Palermo, na Itália, apresentará de 1º de julho a 10 de setembro deste ano a exposição "Viaggio in Sicilia: Mappe e Miti del Mediterraneo" ("Viagem na Sicília: Mapas e Mitos do Mediterrâneo"), que contará com obras inéditas de seis artistas italianos e estrangeiros.

Realizada em ocasião da sétima edição do festival "Viaggio in Sicilia", a mostra contará com trabalhos de Marianna Christofides, Gabriella Ciancimino, Malek Helmy, Andrew Mania, Pietro Ruffo e Luca Trevisani reunidos em um dos maiores espaços expositivos arqueológicos da Europa.

Pela primeira vez, o museu abrirá suas portas com uma exposição de arte contemporânea e, assim, consolidará de vez a sua meta de receber sempre mais linguagens atuais que conseguem mostrar com outros olhos a arte do passado. Os seis artistas, todos da mesma geração, viajaram pelo território siciliano conhecendo lugares, pessoas e histórias de uma das regiões italianas com um dos maiores "acervos" de mitos e lendas.

Paisagens e simbologias ligaram o imaginário coletivo dos artistas que acabou sendo traduzido em obras pensadas especificamente para os espaços do edifício, da escultura ao desenho, da fotografia ao vídeo, e em diálogo com as peças fixas do museu. "O projeto é o fruto da colaboração entre uma instituição pública e uma empresa privada, desde sempre interessada na promoção da arte e da cultura, que tem o objetivo estimular os visitantes do museu a ver as obras de arte antiga pelo olhar dos artistas contemporâneos", afirmou a diretora do espaço siciliano, Francesca Spatafora.

"Este é um modo para reduzir a percepção errônea de um distanciamento entre a arte do passado e a do presente e para favorecer uma aproximação do público ao tema do diálogo entre artes de diversas épocas", comentou a italiana.