‘Memorial de Amor Inquieto’ reestreia no Parque das Ruínas em julho

O espetáculo Memorial de Amor Inquieto, reestreia no Centro Cultural Municipal Parque das Ruínas, na próxima quarta, 05 de julho, às 19h30.

O trabalho é uma adaptação do livro homônimo do autor Charlie Rayné, onde o diretor escolheu algumas crônicas para conceber o espetáculo, entre ela estão ‘Julieta e Julieta’, ‘Os Ponteiros’, ‘A Dança Pendente’ e ‘Reflexões do Amor Inquieto’. Todas retratam o universo feminino, onde vivenciam o amor em condições distintas.

A encenação é costurada pela música de Edith Piaf, que em suas canções se destacava por mostrar com muita paixão temas de amor, perdas e sofrimentos: ‘No je ne regrette rien’, ‘Milord’ e ‘La vie em rose’.

Sinopse

Mulheres narram suas revoluções por meio da confecção de uma colcha de retalhos.

O espetáculo, composto por 15 crônicas, nos traz uma visão ampla e contemporânea das relações amorosas desajustadas e fala da importância do encontro com as nossas sombras para chegarmos ao encontro com nossa verdadeira essência, numa visão sensível e pontual. Cinco mulheres narram suas revoluções por meio da confecção de uma colcha de retalhos. Elas rompem barreiras, viram o jogo e decidem escolher entre a vida pacata ou a vida canhota. É aí que surge a mulher contemporânea, que embora ainda esteja presa a muitos valores, luta por seus instintos femininos. São fragmentos de discursos de amor.

O texto passa a se construir por imagem. A imagem do visível. Aquilo que pulsa no texto. A palavra transformada em visão, visão como imagem do pensamento. A palavra torna-se mais um elemento sobre a possibilidade teatral.

O jogo cênico se organiza de forma exagerada das atuações, chegando a se confundir a teatralidade com a performance. São fragmentos de discurso de amor.

A encenação segue a mesma pontuação absurda das frases que não buscam um sentido, mas adquirem seu sentido em conjunto, pelos seus desdobramentos sem nenhuma regra aparente.

O autor

Charlie Rayné, natural de Pelotas, é formado em Jornalismo e Publicidade pela Universidade Católica de Pelotas e especialista Linguagens Verbais e Visuais pelo IFSul Pelotas. Desde cedo despertou para o teatro e as artes literárias. Suas peças teatrais ‘A Trama’, ‘Izabel seus buquês e seus vestidos’, ‘Tango de la Reina’ e ‘Memorial de Amor Inquieto’ foram encenadas no concurso de novos dramaturgos.

O diretor

Júlio Luz é formado em licenciatura em Teatro pela Universidade Estácio de Sá e pós graduado em Metodologia do Ensino das Artes, pela Uninter. No teatro dirigiu os seguintes espetáculos: ‘O Médico a força para um doente imaginário’; ‘Lisistrata’, ‘Bendito Maldito – Um Olhar para os Excluídos’, ‘A Bruxinha que era Boa’, ‘Quem casa quer casa’, ‘Shakespeareando’, ‘Psicóloga Urbana em Promoção’, ‘Essas Mulheres’, ‘In the bathroom’, ‘Banheiro Feminino’, ‘Cinderela – O musical’, ‘Todo Amor que houver nessa vida’, ‘O Seguro’.

Ficha Técnica

Texto: Charlie Rayné

Adaptação & Direção: Júlio Luz

Assistente de Direção e fotos: André Caldas

Elenco: Beth Monteiro, Danielle Holanda, Francyne Araújo & Thatiana Losch

Cenografia: Júlio Luz

Figurino: Kelly Régis

Visagismo: Clara Sanpi

Iluminação: Marcelo Amaral

Produção e Administração: Sergio Dias

Programação Visual: Henrique Rocha

Assessoria de Imprensa: Maria Fernanda Gurgel

Serviço:’ Memorial de Amor Inquieto’

Data: 5 a 13 de julho, quartas e quintas, à 19h30

Local: Centro Cultural Municipal Parque das Ruínas - Rua Murtinho Nobre, 169 - Santa Teresa

Ingresso: R$ 30,00

Classificação etária: 12 anos

Telefones: 21 2215-0621| 21 2224-3922