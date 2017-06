Astro de 'The Big Bang Theory' tem casa destruída em incêndio

A casa do ator Johnny Galecki, conhecido por seu papel na série "The Big Bang Theory", foi totalmente destruída devido a um incêndio que ainda tinha sido completamente controlado na noite desta quarta-feira (28), na costa central da Califórnia.

Felizmente, no momento no qual o rancho do artista começou a pegar fogo, ninguém estava no local.

No entanto, além da propriedade do norte-americano, outros prédios também foram cobertos pelas chamas, que começaram na segunda-feira (26) em San Luis Obispo, cidade localizada entre Los Angeles e San Francisco.

Ao tabloide de celebridades TMZ, o ator disse que seu "coração está com todos que estiverem na área e que também estão lidando com perdas do terrível incêndio".

"Nunca são as estruturas que criam uma comunidade, são as pessoas. E se as pessoas de Santa Margarita me ensinaram alguma coisa é que, uma vez que a fumaça desapareceu, literalmente e figurativamente, está na hora de reconstruir. Nós já fizemos isso antes e precisaremos fazê-lo de novo, e isso vai aproximar mais a nossa comunidade e fazê-la mais forte", afirmou Galecki.

De acordo com autoridades locais, ao menos 1,6 mil acres de terreno foram tomados pelo incêndio, que começou na madrugada de segunda-feira. Na tarde de quarta-feira, apenas 60% do fogo havia sido contido.