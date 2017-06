'A Viagem do Capitão Tornado' estreia dia 7 de julho no Teatro Sesc Tijuca

O palco do Teatro Sesc Tijuca recebe a partir de 7 de julho o espetáculo 'A viagem do Capitão Tornado'.

A montagem, com adaptação e direção artística de Clovis Levi, é livremente inspirada no romance Le Capitaine Fracasse (O Capitão Fracasso), do escritor francês Théophile Gautier, ambientada na França do século 17, que retrata a realidade em que grupos e companhias teatrais vivem atualmente no Brasil.

Com sessões de sexta a domingo, 20h, os atores Adriano Pellegrini, Alexandre Menezes, Hayla Barcellos, Isabela Moss, João Rachid, José Araújo, Letícia Medella, Ricardo Teodoro e Ruy Carvalho contam a história de um grupo teatral miserável que, em busca de reconhecimento profissional e de novos palcos para suas apresentações, percorre Paris à procura de uma oportunidade. Juntos, os atores pedem abrigo em um castelo que acreditavam estar abandonado. Surpreendendo a todos, a propriedade pertence ao Barão de Signognac, um dos nobres que serviram a Carlos Magno, e cuja dinastia se viu à míngua devido à má administração dos bens de seus descendentes.

Os integrantes da companhia descobrem que, apesar de solitário e decadente, o Barão Signognac pode fazer com que eles sejam bem recebidos pela corte de Paris e ajudá-los a alcançar o tão almejado sucesso. Apaixonado por Isabelle, uma das atrizes, e entusiasmado com a possibilidade de uma nova aventura, ele aceita se juntar à trupe. O enredo torna-se ainda mais denso com a entrada do Duque de Vallombreuse, que também se apaixona por Isabelle e tem atitudes questionáveis, travando disputas e despertando dores e amores. Nesse percurso até Paris, é retratado o cotidiano de quem fazia teatro séculos atrás: sucessos e fracassos (com apresentações dos espetáculos da Commedia dell’arte que promoviam por onde passavam), romances em crise, mortes, fome, inveja, assaltos, a resistência, a cumplicidade, os duelos por amor e honra, as vulnerabilidades humanas, a solidão, as renúncias e o valor do trabalho solidário.

Para o diretor Clovis Levi, a peça, que cumpre temporada até o dia 30 de julho, é um retrato da realidade em que os grupos e companhias teatrais vivem hoje. Estamos no Século XXI, mas as dificuldades do nosso Teatro Brasileiro são as mesmas mostradas por Gautier, no século XIX. Tratar dessa questão, dessa dificuldade de se fazer teatro sem apoio, é uma forma de encorajar toda a classe artística para o ofício de ser ator no nosso país.

Ficha Técnica

Texto: Clovis Levi - a partir do romance de Théophile Gautier

Adaptação e Direção Artística: Clovis Levi

Elenco: Adriano Pellegrini, Alexandre Menezes, Hayla Barcellos, Isabela Moss, João Rachid, José Araújo, Letícia Medella, Ricardo Teodoro e Ruy Carvalho

Cenografia: José Dias

Iluminação: Aurélio de Simoni

Figurinos: Augusto Pessoa

Preparação Corporal: Marina Salomon

Preparação de Voz: Rose Gonçalves

Direção Musical: Raoni Costa

Assistente de Direção: Pâmela Jean e Carol Nemetala

Produção Executiva: Genese Produções, Panô Produções Artísticas.

Assessoria de Imprensa: Minas de Ideias

Serviço: A Viagem do Capitão Tornado

Temporada: 07 a 30 de julho, sempre às sextas, sábados e domingos, às 20h

Local: Teatro Sesc Tijuca - Rua Barão de Mesquita- 539- Tijuca

Ingressos: R$ 25,00 (Inteira) R$ 12,00 (Meia) e R$ 6,00 (Associado Sesc)

Classificação: 14 anos

Mais informações: 3238-2167