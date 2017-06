Vai viajar? Conheça os melhores parques de diversões da Europa

Um levantamento feito pelo site de viagens TripAdvisor elegeu o parque Leolandia, em Capriate San Gervasio, na província de Bergamo, como o melhor estabelecimento de diversões da Itália e o sétimo de toda a Europa.

No ranking italiano também aparece o parque Gardaland, localizado no Lago de Garda, na segunda posição, seguido de Mirabilandia, em Ravenna. Já na quarta colocação está o parque aquático Etnaland, em Belpasso, na província de Catânia, enquanto que no "top 5" aparece o Parco Acquatico Cavour, na região do Vêneto.

Entre os principais e melhores parques de diversões e aquáticos de toda a Europa estão o espanhol "Siam Park", em Adeje; o Le Puy du Fou, na França; Tivoli Gardens, na Dinamarca; Disneylândia e o Walt Disney Studios Park, na França.

Confira a classificação completa:

10 melhores parques da Itália:

1. Leolandia, Capriate San Gervasio

2. Gardaland, Castelnuovo del Garda

3. Mirabilandia, Ravenna

4. Etnaland, Belpasso

5. Parco Acquatico Cavour, Vêneto

6. Acqua Park Odissea 2000, Rossano

7. Cavallino Mato, Marina di Castagneto

8. Aqualandia, Jesolo

9. Movieland Park, Lazise

10. Jolly Park, Dragoni

10 melhores parques da Europa:

1. Europa-Park, Alemanha

2. Le Puy du Fou, França

3. Tivoli Gardens, Dinamarca

4. Disneyland, França

5. Walt Disney Studios Park, França

6. PortAventura Park, Espanha

7. Leolandia, Itália

8. Zoomarine Algarve, Portugal

9. Gardaland, Itália

10. Efteling, Holanda

10 melhores parques aquáticos da Europa:

1. Siam Water Park, Espanha

2. Aquapark Istralandia, Croácia

3. WaterWorld Waterpark, Chipre

4. Action Aquapark, Bulgária

5. Etnaland, Itália

6. Water Park Fasouri Watermania, Chipre

7. A LC, Swansea, Reino Unido

8. Aqua Paradise, Bulgária

9. Slide and Splash, Portugal

10. Star Beach, Grécia