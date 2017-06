Marcia Peltier é convidada especial do Espaço Arte, Cultura e Psicologia 

Depois de alguns meses funcionando dentro do Best Western Hotel na Barra, o Espaço Arte, Cultura e Psicologia, de Liliane Santiago e Manoel Thomaz Carneiro, est​á​ ​agora​ no Vogue Square. ​Dentre​ as ​novidades​ estão a inclusão de convidados especiais para entrevistas, bate papos, e outros formatos de cursos e atividades​.​

No próximo dia 29, o psicanalista Manoel ​T​omaz Carneiro, entrevista a jornalista Marcia Peltier, sob o tema "Os Alicerces que Sustentam", no Espaço Arte, Cultura e Psicologia, no Vogue Square.

​​​Sobre o Mestre​

​Manoel Thomaz Carneiro, conhecido como o “Mestre Pensador”, já tem uma legião de fãs na Zona Sul, dos cursos ministrados no Grupo de Estudos Pensar, no Leblon, entidade fundada em 1989, que organiza semalmente cursos e palestras com o objetivo de estimular os participantes a refletir sobre as emoções e angústias de nosso cotidiano, através das visões das ciências à experiência humana.Nesse sentido, o professor Manoel é um autêntico encantador de palavras, conhece e decifra a alma humana como ninguém e muito de seu conhecimento vem das suas próprias buscas e experiências de vida, que adquiriu através das suas viagens sabáticas à Paris com o seu mestre, psicanalista argentino radicado na capital francesa Juan David Nasio, professor da Sorbonne e ex-aluno de Jacques Lacan. O desafio agora: “Ensinar a pensar fora da caixa, quer dizer pensar diferente, de forma não convencional, romper paradigmas e criar um novo olhar para si e para o mundo”, disse ele.​

Espaço Arte, Cultura e Psicologia

Av. das Américas, 8585 - Loja 127 - Vogue Square

Das 15h às 16h30 - R$ 150,00

Parte da renda revertida em doação para ação beneficiente

Tel: 99679-0383