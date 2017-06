Após retomar turnê, Ariana Grande chega ao Brasil para 2 shows

A cantora norte-americana Ariana Grande já está no Brasil, onde realizará nesta semana dois shows. A estrela teen desembarcou nesta quarta-feira, dia 28, no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro e foi recebida pelo seu fã clube. A chegada da artista no país era tão esperada que a hashtag #WelcometoBrazilAriana está nos tópicos mais lidos do Twitter desde o começo da manhã desta quarta.

Ariana está no Brasil para se apresentar na cidade maravilhosa nesta quinta-feira (29) na Jeunesse Arena (antiga HSBC Arena) e para fazer um show em São Paulo no sábado (1º) no Allianz Park. As apresentações da cantora no país fazem parte da retomada da sua turnê mundial, que havia sido suspensa no meio de maio deste ano, quando o show da artista em Manchester, no Reino Unido, foi alvo de um atentado terrorista, no qual 22 pessoas morreram.