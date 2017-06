Vera Fischer foi internada por problemas respiratórios

A atriz Vera Fischer, de 65 anos, foi internada por problemas respiratórios, na UTI da Clínica São Vicente, na Zona Sul do Rio. De acordo com um boletim médico divulgado pela assessoria de imprensa do hospital, a atriz está com pneumonia, mas "encontra-se com boa evolução clínica, respondendo ao antibiótico realizado e respirando espontaneamente". Não há previsão de alta.

A assessoria disse ainda que ela se internou por uma questão preventiva, por conta de uma forte gripe mal curada.

Vera está afastada das novelas desde 2012, quando interpretou a personagem Irina, em Salve Jorge. No início do ano, ela estreou, em São Paulo, a comédia “Ela é o cara”, dividindo o palco com o ator Edson Fieschi.