'Romeu e Julieta', de William Shakespeare ganha montagem no Rio

Escrita no final do século XVI por William Shakespeare, Romeu e Julieta conta a história do amor proibido entre dois jovens de famílias rivais. Com diferentes adaptações em todo o mundo, o clássico ganha, a partir de julho, uma montagem inédita, na Zona Norte do Rio.

Por meio do método site-specific - obras criadas de acordo com o ambiente e com um espaço determinado -, a peça será encenada numa quadra de esportes, propondo uma linguagem diferenciada, na qual a competição entre as famílias de Romeu e Julieta será evidenciada a partir do esporte. A peça ainda discutirá temas atuais, como identidade de gênero e transexualidade.

Com direção de João Marcelo Palottinno, a peça nasceu a partir da “Oficina de Montagem na Cena Contemporânea”, realizada na Celso Lisboa. O espetáculo acontece duas vezes na semana durante as três primeiras semanas de julho, sempre às 19h. Os ingressos custam R$ 20 e podem ser adquiridos na tesouraria do Centro Universitário Celso Lisboa.