Retiro dos Artistas promove tradicional arraiá

O Retiro dos Artistas, entidade que abriga nomes que tiveram importante atuação na cenaartística nacional das décadas de 40 a 70, promove seu tradicional arraiá de 06 a 09 de julho. A festa tem confirmados na programação grandes nomes como Alcione, Mart’Nália, Ferrugem, Jorge Vercillo e Xande de Pilares, dezenas de barraquinhas e comidas típicas e brincadeiras que caracterizam os festejos juninos. A Granfino Alimentos, marca com 65 anos de tradição no ramo alimentício, é uma das realizadoras do evento. A entrada custa R$ 15 e crianças até sete anos não pagam. Ingressos podem ser adquiridos através do site da Ticket Mais.

A instituição abriga importantes nomes da cena cultural brasileira, entre eles a cantora Edyr de Castro, ex-Frenéticas; o dublador Telmo Munch, que eternizou para os brasileiros a voz do personagem da Disney Pateta; o ator de teatro e TV Armando Garcia; o produtor artístico Evaldo Lemos, que participou da produção de novelas como Roda de Fogo, Vale tudo e da inesquecível TV Pirata; e a cantora Helena de Lima, que teve imensa projeção nas décadas de 40 a 60, sendo de sua autoria a conhecidíssima ‘Estão voltando as flores’.

Programação:

Quinta, 06

Alcione

Jorge Vercillo

G15

Dilsinho

Buchecha

Marcinho

Leozinho

Balacobaco

Jhama

Thais Macedo

RDN

JSB

Leoni

Lary

Pique Novo

Sexta, 07

Mart’Nália

Tá na mente

Clareou

DJ Marlboro

Duduzinho

Nosso Sentimento

Carrossel de Emoções

Intimistas

Rosyl

Vou Zuar

Claudio e Marcio

Um Par

Jessi

Grupo K Gente

DONAS

Sábado, 08

Ferrugem

Nise Palhares

Mariene de Castro

Tacy de Campos

Chico Tadeu

NaldoBenny

Luka

Os Havaianas

Onze:20

Vvantes

DJ Lolla

Marina Elali

Estação 13

Fabrício e Fabian

Domingo, 09

Tio Beto

Minhas Grandes Crianças

Enzo

MC Elis

Mala Malenga

MC Smith

Xande de Pilares

Jhonatan Alexandre

Funk Samba Club

Sandra de Sá

MC Pocahontas

Molejo

André Renato

The Funk

Gabily

Melanina Carioca

Fabiano e Bonatto

Lucas e Orelha