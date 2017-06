Nesta quinta-feira (29), a partir das 18h30, será lançado o Acervo Digital Zuzu Angel, na Casa França-Brasil, com com a digitalização da coleção da estilista, documental e têxtil.

O acervo é uma ação do projeto "Memória da Moda do Brasil - Acervo, Restauração e Conservação de Têxteis"."

A Casa França-Brasil fica na Rua Visconde de Itaboraí, 78, Centro. O lançamento é uma iniciativa do Ministério da Cultura, do Itaú e do Instituto Zuzu Angel.