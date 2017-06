Festival gastronômico de Búzios chega à 16ª edição

O Festival Gastronômico de Búzios chega à sua 16ª edição em 2017. Nos dias 7, 8, 9, 14, 15 e 16 de julho,as ruas do balneário se enchem de sofisticadas mesas onde serão servidas degustações de entradas, principais e sobremesasdos restaurantes participantes. Atualmente, o evento é um dos mais celebrados do calendário buzianoe movimenta a economia local durante o inverno. Para este ano, uma das novidades é que pela primeira vez o bairro da Rasa e o shopping Aldeia da Praia (em Manguinhos) participam do circuito, o que significa uma integração completa da cidade durante o evento. Também segue no circuito os Ossos, que participou do Festival pela primeira vez no ano passado.

Nas sextas e sábados, das 20h à meia noite, as degustações acontecem no Centro (Rua das Pedras, Manoel Turíbio de Farias e Orla Bardot) e em Manguinhos (Aldeia da Praia). Aos sábados e domingos, será a vez da Rasa e dos Ossos mostrarem suas receitas, das 16h às 21h, que serão servidas na Praça do Inefie na Lagoa dos Ossos, respectivamente.

Festival acontece nos dias 7, 8, 9, 14, 15 e 16 de julho, no bairro da Rasa

“Para mim nunca existiu essa divisão do continente e da península, a Rasa é Búzios e merece participar. Há muito tempo o bairro se tornou um local dinâmico, com comércio que atende as necessidades de seus moradores, gerando economia e empregos. A oferta gastronômica do bairro já atende, inclusive, moradores de Manguinhos e do Centro. Estou muito feliz em poder estender o Festival para a Rasa”,avalia Gil Castelo Branco, produtor e idealizador do evento.

Sobre o Festival:

A história do evento começou em 2001 quando Gil Castelo Branco, na época jornalista, decidiu tirar umas férias no balneário mais charmoso do Rio de Janeiro. “Foi amor à primeira vista. Estava pronto para fazer um mestrado na área e deixei tudo de lado para morar em Búzios”, recorda. Foi a partir de então que começou a trabalhar com produção de eventos e teve a ideia de fazer o primeiro festival, numa tentativa de resgatar o glamour da cidade para além das praias e da natureza. “Em princípio seria uma única edição, mas estamos já no 15º ano”.

Com público de todas as idades, o Festival Gastronômico de Búzios atrai pessoas do Rio, de cidades vizinhas e de diferentes partes do mundo. Para esse ano, o produtor prevê ocupação de 90% na rede hoteleira. “O evento movimenta Búzios no inverno. Durante o festival, a cidade fica em festa e as ruas, bastante cheias.

Temos expectativa de receber 30 mil pessoas ao longo dos dois fins de semana”, prevê o organizador.

O Festival Gastronômico de Búzios tem produção e realização de Gil Castelo Branco, com apoio de entidades como Búzios Convention Bureau; Prefeitura de Armação dos Búzios; Sebrae; AHB (Associação de Hotéis de Búzios); Associação Comercial de Búzios; Sindicato de Bares e Restaurantes de Búzios e InterTV.

SERVIÇO:

Degustações:

Sextas e sábados (07, 08, 14 e 15 de julho)

Horário: 20h à meia noite

Locais: Orla Bardot, Rua das Pedras, Rua Manoel Turíbio de Farias e Aldeia da Praia.

Preços: Entradas e sobremesas: R$ 15. Principais: R$ 20.

Sábados e Domingos (08 e 09, 15 e 16 de julho)

Horário: 16h às 21h

Local: Lagoa dos Ossos - Ossos

Preços: Entradas e sobremesas: R$ 15. Principais: R$ 20.

Sábados e Domingos (08 e 09, 15 e 16 de julho)

Horário: 16h às 21h

Local: Praça do Inefi – Rasa

Preços: Entradas e sobremesas: R$ 10. Principais: R$ 15.