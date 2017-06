Uma das maiores franquias do mundo, Harry Potter faz 20 anos

Há exatamente 20 anos, no dia 26 de junho de 1997, o mundo conhecia a magia do universo de Harry Potter, para muitos o maior bruxo de todos os tempos. Naquela data, foi lançado o livro "Harry Potter e a Pedra Filosofal" obra que, de apenas 500 exemplares iria passar para mais de 450 milhões de cópias ao redor do mundo em duas décadas.

No início, parecia que a história do menino com óculos redondos, uma cicatriz de raio na testa e grandes poderes nunca iria sair da imaginação de sua criadora, Joanne "Jo" Rowling. O manuscrito do livro, escrito principalmente em cafés e bares de Edimburgo e finalizado em 1995, foi rejeitado várias vezes antes de ser aceito pela editora Bloomsbury. Para dar ainda mais credibilidade à escritora, a britânica até acabou assinando a saga com o nome J. K. Rowling, que seria conhecido e amado em poucos anos em todo o planeta.

Em 20 anos, a saga de Harry Potter e de seus amigos Hermione Granger e Ron Weasley contra o perverso Lord Voldemort fez com milhões de pessoas, crianças, adolescentes e adultos, se apaixonassem pelo mundo da leitura e da fantasia, com a existência da escola de magia de Hogwarts, de milhares de feitiços, de criaturas mágicas e de esportes próprios.

Com um gigantesco universo, a franquia rendeu a Rowling sete livros da saga principal, várias outras obras paralelas - como o "Quadribol Através dos Séculos", "Animais Fantásticos e Onde Habitam" e "Os Contos de Beedle o Bardo" - , oito filmes - que contam com um acumulado de US$ 7,7 bilhões de lucro - e até uma peça de teatro com "Harry Potter e a Criança Amaldiçoada". A data foi comemorada em vários lugares com vários eventos especiais que homenagearam o mago da Grifinória. Até a própria J. K. Rowling a celebrou.

"Há 20 anos, o mundo no qual eu vivia sozinha se abriu de repente para outros. Está sendo maravilhoso. Obrigada", disse no seu twitter.