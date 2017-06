Rádios Nacional de Brasília e do Rio estreiam programação com mais jornalismo

Com destaque para a informação jornalística, as rádios Nacional de Brasília e Nacional do Rio de Janeiro, veículos da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), darão os primeiros passos para a reformulação de suas programações, a partir desta terça-feira (27). As emissoras vão alternar a cabeça de rede e a produção dos programas, sem deixar de lado o conteúdo local, e abrindo espaço para informações das cidades onde as emissoras estão situadas.

As duas emissoras, e mais a Rádio Nacional da Amazônia - que se juntará à transmissão da meia-noite às 5h e das 7h às 10h, atuarão em conjunto para cumprir seu compromisso público, indo ao ar em rede da meia-noite às 20h, de segunda a sexta-feira.

A reformulação completa entrará no ar em 20 dias. A nova programação integrará os estúdios de Brasília e do Rio de Janeiro para levar ao público um conteúdo mais abrangente, que abarque todo o território nacional, por meio da cooperação entre as equipes de produção jornalística.