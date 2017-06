Julie apresenta 'Até o Sol' no Teatro Café Pequeno

A cantora Julie se apresenta na próxima quinta-feira, 29 de junho no Teatro Café Pequeno.

No show de lançamento do seu CD 'Até o Sol', Jullie apresenta seu novo repertório autoral, que veio definir um caminho diferente para o trabalho da artista.

As músicas nos remetem à natureza, à beleza que há nas coisas mais simples. As canções falam sobre liberdade, amor, vida, fragilidade.

Acompanhada do artista Nando Motta no violão, Felipe Pacheco Ventura (da banda Baleia) no violino, Alana Alberg (Jay Vaquer) no baixo e do seu produtor musical Bernardo Martins na bateria, Jullie interpreta, além das canções autorais, músicas de outros artistas e bandas que admira, como '5 a Seco', 'Francisco, El Hombre' e 'Banda do Mar'. O show conta com abertura da cantora Laila Nassin e participação especial de Ju Martins.

Serviço: Show de lançamento do CD 'Até o Sol', de Julie

Data: 29 de junho, quinta-feira, às 20h

Local: Teatro Café Pequeno - Av. Ataulfo de Paiva, 269 - Leblon

Ingresso: R$30 (inteira)/ R$15 (meia)