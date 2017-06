Entrega de Prêmio aos melhores do Carnaval e Movimentos Sociais

Neste domingo (25) foi realizado o Prêmio aos melhores do Carnaval e Movimentos Sociais, na quadra de samba da Escola Império Serrano, em Madureira.

O evento contou com a presença de Selminha Sorriso, homenageada como a melhor porta-bandeira do carnaval de 2017 , além de Mulher Melão, Chinnha e Príncipe.

Estiveram presentes também destaques das escolas de samba do Rio de Janeiro, que se apresentaram com suas fantasias. Foram entregues 120 troféus aos melhores do carnaval.