‘Bruschetta Jazz Festival’ e ‘Arraiá Jazz In’ em destaque na programação da Praça Mauá nesta semana

A Jazz In´ preparou uma programação repleta de novidades e variedades para esta semana. Confira!

Terça, dia 27 de junho

A Jazz In’, na Zona Portuária, está com novidade às terças-feiras. A casa vai reeditar a noite ‘Degusta Champa’, com degustação de espumantes das 18h às 19h30. O som fica por conta do DJ Álvaro Cordeiro. Ingresso: R$ 40 (com degustação de espumantes) ou R$ 20 (sem degustação).

A Jazz In' fica num sobrado na Rua Sacadura Cabral, na Praça Mauá

Quarta, dia 28 de junho

A Jazz In, na Zona Portuária, recebe, às quartas-feiras, de 18h à 1h, o ‘Karaokê Pop Jazz In’, comandado pelos músicos Fernando Luiz e Luiz Nogueira. A carta de champanhe com rótulos variados dá aquela forcinha para afastar a timidez. Nos intervalos, a DJ Mary Dee assume o som. Ingresso: R$ 30.

Quinta-feira, dia 29 de junho

Na quinta, dia 29, a Jazz In’ promove o ‘Bruschetta Jazz Festival’, evento que reúne música e gastronomia. Nesta noite, a casa vai servir quatro sabores especiais de buschetta: ratatouille, frango ao curry, atum ao molho de vinho e banana com nuttela que podem ser harmonizados com espumantes. Quem dá o tom musical é a Banda Som Noir. Com Melissa Trigo (voz), Jorge Valladão (baixo), Juliano Buarque (guitarra), Adal Fonseca (bateria), Eduardo Santana (trompete) e Helio Marques Ferinha (teclados), a banda apresenta o melhor do soul. Nos intervalos, performance da DJ Mary Dee. Ingresso: R$ 30

Sexta-feira, dia 30 de junho

Na sexta, dia 30, a Jazz In’ promove seu Happy Hour sob o comando do DJ Álvaro Cordeiro tocando pop/rock, a partir das 18h (até 2h). Ingresso: R$ 30.

Sábado, dia 1 de julho

No sábado, 1º de julho, a partir das 22h, a Jazz In' promove o Arraiá Jazz In’. Além de espumantes, haverá comida típica, correio do amor e um trio de forró. Quem comanda a pista é o DJ Filippe Villaça. Ingresso: R$ 30

Serviço: Programação Jazz In’

Local: Rua Sacadura Cabral, 63 – Sobrado – Saúde – Rio de Janeiro

Mais informações:(21)2253-7916/96943-0053 ou http://jazzin.com.br