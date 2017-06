Festival de Parintins começa na próxima sexta com reforço na segurança

A menos de uma semana do início do 52º Festival Folclórico de Parintins, no Amazonas, que será realizado de sexta-feira (30) a domingo (2), órgãos de segurança pública do estado anunciaram um plano conjunto de operações reforçadas para o evento.

As ações começam nesta segunda-feira (26), com a participação de cerca de 700 pessoas, entre servidores, policiais civis e militares e bombeiros. Pontos estratégicos serão monitorados por Centros Integrados de Comando e Controle (CICC) instalados em Manaus e na ilha tupinambarana. onde serão utilizados drones (pequenos veículos aéreos não tripulados). O festival terá lugar no Centro Cultural e Esportivo Amazonino Mendes.

“Em Parintins, vamos montar um sistema idêntico ao que está operando em Manaus, no Bumbódromo, com 14 câmeras que serão posicionadas nos locais de interesse em Parintins. Tudo isso estará operando junto com o centro estadual Amazonas. A partir das imagens que serão transmitidas pelos drones, também veremos qualquer ponto com transmissão das imagens em tempo real”, informou o secretário-executivo da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, Dan Câmara.

Para o evento, ficarão disponíveis 52 militares da Polícia Civil do Amazonas, mas ações de combate a crimes na cidade já começaram.

“Estamos trabalhando desde o começo de maio com um levantamento especial sobre drogas, homicídios, outros delitos e operações pontuais. É por isso que estamos fazendo um trabalho lento de investigação e inteligência, para que Parintins não seja um ponto de refúgio de maus indivíduos”, disse o delegado Mariolino Brito, do Departamento de Policiamento do Interior. .

O foco do trabalho do Corpo de Bombeiros será a prevenção. Também haverá vistorias nos currais dos bois Caprichoso e Garantido. Serão 115 homens atuando na cidade e 26 viaturas de apoio.

“Vamos trabalhar dentro do evento e na parte externa, dando auxílio ao municíp. Também estaremos na orla marítima com nosso pessoal de salvamento aquático, com os mergulhadores de plantão. Estaremos trabalhando na parte de prevenção e combate a incêndio, e também nos resgates dentro e fora do festival”, informou o comandante Geral da corporação, Fernando Pires Júnior.

O efetivo da Polícia Militar em Parintins será de 500 pessoas. O coronel Franclides Ribeiro, comandante da operação integrada, disse que a partir desta segunda-feira será feita a operação Encontro das Águas, que inclui a fiscalização de embarcações a partir do Porto de Manaus. Os militares também farão uma ação especial na quinta-feira (29), na Festa dos Visitantes, que deve reunir cerca de 20 mil pessoas, e durante os três dias de evento.

“Daremos ênfase ao policiamento a pé, ao de proximidade, de boa vizinhança, que dá certo no contato com os turistas. Nessa semana encerramos a capacitação dos militares, principalmente nas relações humanas, na interação com a população e o turista”, destacou.

A operação Parintins 2017 vai até 3 de julho, dia da apuração do resultado do vencedor do festival folclórico. A expectativa dos órgãos de segurança é que a cidade receba 100 mil visitantes durante o evento.